受注期間：12月14日まで 2026年秋 発送予定 【巡音ルカ 2.0】 価格：80,300円 【MEIKO 2.0】 価格：75,900円

ボークスはドールシリーズ「ドルフィードリーム」（DD）より、「巡音ルカ 2.0」、「MEIKO 2.0」の受注企画を12月14日まで実施している。どちらも2026年秋の発送を予定しており、価格は「巡音ルカ 2.0」が80,300円、「MEIKO 2.0」が75,900円。ドルフィーオンラインストアの他、全国のボークスDD取扱店舗などで受け付ける。

巡音ルカ 2.0

ボディを「DDベースボディ 2.0」にバージョンアップしたことで可動性と保持力が向上。新しいボディにフィットするよう衣装を調整したことで、より美しいシルエットとなっている。衣装の生地には上品なツヤ感があり、再現度の高いウィッグも丁寧な仕上げを感じさせる。

ヘッド原型とメイクは変更しておらず、「たこルカ」ぬいぐるみ、ゴールドのスタンドマイクが付属する。瞳はオリジナル虹彩22mmで、ボディはDDベースボディ2.0 L胸、ハンドはDDII-H-01-FLを使用。

MEIKO 2.0

好評だったメイクやウィッグ、衣装をそのままに、ボディをDDベースボディ2.0に変更。可動性と保持力が向上している。チョーカーやカフスといった細かいアクセサリーまで再現しており、オリジナルスタイルのウィッグも可愛らしい。シルバーのスタンドマイクが付属する。

瞳はオリジナル虹彩24mmで、ヘッドもオリジナル。ボディはDDベースボディ2.0 M胸、ハンドはDDII-H-08-FL」を使用している。

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

創作造形(C)造形村/ボークス ドルフィードリーム(R)は株式会社ボークスの登録商標です。