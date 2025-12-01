王林、大胆に背中＆胸元を見せた紐ワンピ姿にファン歓喜「綺麗な胸やなあ」「えらい血圧上がりましたわ」「青森の宝だ〜」
タレントの王林（27）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。「今更の夏だけど」と書き出し、背中をバックリ見せた大胆な肌見せショットを公開した。
【写真】「セクシーオーリン！」ファン絶賛、大胆に背中&胸元を披露した王林
王林は「水玉おおめのスキが詰まった夏だった 今更の夏だけど今も夏と冬同時進行中...」とコメントし、背中が大きく開いた、白地に黒の水玉模様のワンピースをまとい、妖艶な表情を見せた写真をアップ。
続けて、デコルテから美胸元を大胆に見せた“夏満喫ショット”や、両肩を出したトップスをまといワインを飲む姿、大胆に背中や胸元を見せた服装で、大型犬とたわむれる“セクシーな”動画など、肌を大胆に見せたプライベートショットを複数枚披露している。
王林の大胆な姿に、ファンからは「完璧 めちゃくちゃ綺麗」「青森の宝だ〜」「美人になりましたね、可愛い人から」「綺麗な胸やなあ」「セクシーオーリン！」「えらい血圧上がりましたわ」などの反響が集まっていた。
【写真】「セクシーオーリン！」ファン絶賛、大胆に背中&胸元を披露した王林
王林は「水玉おおめのスキが詰まった夏だった 今更の夏だけど今も夏と冬同時進行中...」とコメントし、背中が大きく開いた、白地に黒の水玉模様のワンピースをまとい、妖艶な表情を見せた写真をアップ。
続けて、デコルテから美胸元を大胆に見せた“夏満喫ショット”や、両肩を出したトップスをまといワインを飲む姿、大胆に背中や胸元を見せた服装で、大型犬とたわむれる“セクシーな”動画など、肌を大胆に見せたプライベートショットを複数枚披露している。
王林の大胆な姿に、ファンからは「完璧 めちゃくちゃ綺麗」「青森の宝だ〜」「美人になりましたね、可愛い人から」「綺麗な胸やなあ」「セクシーオーリン！」「えらい血圧上がりましたわ」などの反響が集まっていた。