日本銀行の植田総裁が名古屋市で講演を行い、12月の金融政策決定会合に向け企業の賃上げ動向を精力的に情報収集していると話しました。その上で「利上げの是非について、適切に判断したい」と述べたことで市場は早期利上げの観測が高まっています。

1日朝の外国為替市場では利上げへの期待から円が買われ1ドル＝155円台半ばとなり、およそ1円ほど円高が進みました。

一方、東京株式市場は利上げを警戒し、輸出関連銘柄やAI・半導体など成長株を中心に売り注文が入り日経平均株価は、一時下げ幅が900円を超えました。

また、国債も売られています。日本相互証券によりますと、国内債券市場では、長期金利の指標となる10年物国債利回りが一時1.85％まで上昇しました。1.85％を超えるのは2008年6月以来、およそ17年半ぶりです。

三井住友DSアセットマネジメント市川雅浩ストラテジストは「市場は12月の利上げ観測が高まったとみている」と分析していますが、「織り込みがある程度進めば市場も落ち着くのでは」としています。

1日午後2時からは植田総裁の会見が控えており、発言が注目されます。