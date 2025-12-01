¾®ÎÓÊ¸Çµ¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡¡¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë½ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¡¡²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤Ï1Æü¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¾®ÎÓÊ¸Çµ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ö¥«¥Æ¥£¥ó¤Î¿¹¤Î¥ä¥Ë¥Ê¡×¤¬¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É³°Ì³¾Ê¼çºÅ¤Î¡Ö³°¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ºÇÍ¥½¨Îò»Ë½ñ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ê2025¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þºî¤Ï¡¢Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¡¢µì¥½Ï¢¤¬¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¾¹»¤é2Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÊáÎº¤òµÔ»¦¤·¤¿¡Ö¥«¥Æ¥£¥ó¤Î¿¹¡×»ö·ï¤Çµ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤ÎÂÀ×¤òÄÉ¤Ã¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡¡²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ï¡Ö³°¹ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÎò»Ë½ñ¡×¤òÁª¹ÍÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Íºî²È¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¡£