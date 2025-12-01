全国チェーンの焼肉店牛角は、リーズナブルな価格でお手軽に焼肉をいただけるお店。2025年11月6日（木）より、冬季限定の『韓国フェア』が全国の牛角にて開催中。これからの寒い季節にぴったりな「牛角・韓国フェア ～冬の韓国屋台祭～」をご紹介します。卓上の七輪を囲むのは、賑やかなネオンに負けない「焼肉」と「韓国料理」。冬に恋しくなる、旨辛料理やチーズを使用した「韓国屋台グルメ」が勢ぞろい。

牛角で冬の焼肉パーティ「牛角・韓国フェア ～冬の韓国屋台～

寒い季節のお楽しみ、みんなで集まる事の多いシーズンの、あったかグルメ。テーブルいっぱいに大好きなメニューを並べて、シェアして焼肉パーティ。

『牛角流サムギョプサル』（旨辛ダレ / 塩胡椒） 各693円



豚肉を豪快にカットした、ボリューミーな豚カルビは「旨辛ダレ」と「塩胡椒」の2種をご用意。「サンチュ味噌」「チーズソース」「コチュマヨ」の3種のソースを自由好みに組み合わせ、サンチュや大葉、長ネギを包み込み、ナムルなどを添えて、自分流サムギョプサルにアレンジもお楽しみいただけます。

上タン塩 1,518円

焼肉にはかかせない牛タン。なかでも希少部位の、程よい厚みがボリューミーな上タン。噛むと口いっぱいに広がるジューシーな旨みと、添えられてある爽やかなわさびの風味が上品な味わい。

『イイダコの七輪焼き』638円

見た目からインパクト大なので、お写真動画映えもバッチリ。七輪の上で焼き上げてゆくと、生きているかのように動きだす、ダンシング・チュクミ。プリッっとした弾力のある食感と、牛角自慢のつけダレは中毒性あり！

『コロコロ牛ホルモン（マルチョウ）』638円

まるまるとした、真っ白なマルチョウ。七輪の上で転がしながら、じっくりと焼き上げると漂う香ばしい香りは、食欲が湧き上がります。噛むとジュワっと脂が弾け、濃厚な旨みがたまらない一品。

『ピリ辛マンドゥ』418円

韓国料理一品メニューも登場。もちもちの生地から溢れ出す、ジュワッとした肉汁が魅力的。後からくるピリッと感がポイントで、定番メニューの「ねぎ塩マンドゥ」とはひと味ちがう、ジュ～シ～な韓国風餃子です。

『チーズ旨辛チキン』528円

旨辛ダレをまとったチキンを焼いて、七輪で仕上げるとろとろチーズ。ジューシーなチキンに絡ませると、まろやかでコク深い味わいに。冬にぴったりの一品です。

『イイダコと豚肉の旨辛炒め』473円

本場韓国の焼肉屋、海鮮鍋屋でもお馴染みの、スパイシー・チュクミ。焼肉を焼きながら、七輪で仕上げる韓国料理です。ピリリとした辛さと、イイダコ×豚肉の旨みが重なるハーモニー、ぷりジュワ！濃厚なコクが癖になる！

牛角上カルビ 858円

香ばしくカリッと焼きあげると、甘くコクのある脂が魅力的。そのままいただいてもよし、ご飯に乗せていただくもよし、焼肉にはかかせない人気メニューです。

『チョコチュロスクッキーバニラ』418円

七輪で炙ったアツアツのチョコチュロスに、クリーミーで甘いひんやりバニラアイスを合わせています。サク＆トロ食感で、チョコソース、クッキーのザクザク感がアクセントになった、本格派韓国スイーツです。





牛角・韓国フェア ～冬の韓国屋台祭～

2025年11月6日(木)～12月25日(木)

販売店舗：全国の牛角店舗

※牛角食べ放題専門店、牛角焼肉食堂、牛角成城学園前を除く