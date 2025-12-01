¤ªÊè»²¤ê¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¡ª¡©Áòµ·¼Ò¤¬¶µ¤¨¤ëNG¹Ô°Ù¡Ö¤ª¶¡¤¨Êª¤Ï¡Ä¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤ªÈà´ß¤ä¤ªËß¡¢Ì¿Æü¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¦¡Ö¤ªÊè»²¤ê¡×¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤ªÊè»²¤ê¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©Áòµ·¼Ò¤Î¡Ö¥»¥ë¥Ó¥¹¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡×¤¬È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ö¥³¥³¤À¤±¤ÎÏÃ¡×¡Ê¡÷kokodake_memorial¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªÊè»²¤ê¤ÎNG¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Î¤ª»²¤ê¤ÏNG¡ª·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤ª»²¤ê¤ò
Åê¹Æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÊè¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¤½¤¦¡£Àµ¼°¤Ë¤Ï¡¢¤´ÀèÁÄÍÍ¤Ë·É°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¤ª»²¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¥Þ¥Ê¡¼¤È¤Î¤³¤È¡£Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡Ö¾å¤«¤é¸«²¼¤í¤¹¡×¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ºÎé¤Ë¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢¡Ö¤ªÊè¤Î°ÌÃÖ¤¬¹â¤¤¾ì¹ç¤äÃÊº¹¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÌµÍý¤ËºÂ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤â¡¢¸Î¿ÍÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤äµ§¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¿´¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÂ¤¬°¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÂÎÄ´¤ä¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯¤ª»²¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ªÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÊè¤Ë¤ª¼ò¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤âNG¡ª
¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤Ç¡Ö¤ªÊè¤Ë¤ª¼ò¤ò¤«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¤â¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¤½¤¦¡£¤ª¼ò¤Ï»ÀÀ¤Î¤¿¤á¡¢ÊèÀÐ¤ÎÉ½ÌÌ¤ò½ý¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¶¡¤¨¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÓ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥°¥é¥¹¤ËÃí¤¤¤Ç¶¡¤¨¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ª²Û»Ò¤ä¤ª¶¡¤¨Êª¤Î¡ÈÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡É¤âNG¡ª
¤ªÊè»²¤ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤Î¤ª¶¡¤¨Êª¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤¤¤Æµ¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ªÊè¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¥«¥é¥¹¤äÌîÎÉÇ¤Ë¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤ª¶¡¤¨Êª¤Ï¡Ö¤½¤Î¾ì¤À¤±¤Î¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢¤ª»²¤ê¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é»ý¤Áµ¢¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤ª¶¡¤¨Êª¤Ï¡Ö¤ª²¼¤¬¤ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸Î¿ÍÍÍ¤«¤é¤Î·Ã¤ß¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤Î¤³¤È¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
