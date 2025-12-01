【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】フレンドリーな私。一体何が不満なの！？＜第12話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第12話 フレンドリーな私【義母の気持ち】
【編集部コメント】
近所に住む長男の妻ナツミさんと三男の妻リサさん。昔からお付き合いが「密」な地域ということもあり、2人は毎日のように義実家に顔を出しているそうです。お義母さんは自分の義母を反面教師にして、「お嫁さんたちと仲のいい義母」「ざっくばらんな嫁姑付き合いができる家」を目指しているらしいのですが「親しく話す」と「失礼な発言をする」は違います。2人のお嫁さんたちがどう思っているのかはわかりませんが、見ていてちょっとヒヤヒヤしてしまいますね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
