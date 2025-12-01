¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¡×¡ß¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡¥ë¥ß¥Í¿·½É¤Î¥Ê¥ë¥ß¥äPOP UP SHOP¤ÇÈ¯Çä
¡¡¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º POP UP SHOP¡×¤¬¡¢12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÅìµþ¡¦¿·½É¤Ë¤¢¤ë¥ë¥ß¥Í¿·½É ¥ë¥ß¥Í2¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£³«ºÅµÇ°¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤È¡Ömezzo piano¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥¶¥¤¥óÅ·ºÍ¡ª¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º POP UP SHOP¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£Åß¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¡ª
¡¡º£²ó³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º POP UP SHOP¡×¤Ï¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¤¿¤Á¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿½éÅÐ¾ì¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤òÂ¿¿ôÅ¸³«¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º¤¬Àã¤À¤ë¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡ù¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¡ÖTamagotchi Connection ¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î ¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤³¤é¤Ü¤ì¡¼¤·¤ç¤ó¡×¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¤¿¤Á¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÀèÃå¤Ç¡¢°ì¿Í1¤Ä¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¡×¡ß¡Ö¤¿¤Þ¤´¤Ã¤Á¡×¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤â¿·ÅÐ¾ì¡£¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Ý¡¼¥Á¡¢¶ÒÃå¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Åß¤Î¿·ºî¤È¤·¤Æ¡¢Åß¤é¤·¤¤Àã¤À¤ë¤Þ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¡¢¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤ªÌÜ¸«¤¨¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤ÎÆ·¤È¾®¤µ¤ÊÅ·»È¤Î±©¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¡Ö¥È¥¥¥¤¥ó¥¯¥ë¡ù¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Û¥ï¥¤¥È¤ä¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤ò´ðÄ´¤Ë¡¢¥é¥á¤ä¥ª¡¼¥í¥éÁÇºà¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥³¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£
¡¡³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢5000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¥Ê¥ë¥ß¥ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥º ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¡£
