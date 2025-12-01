ºÇ½ªÀïV¤ÎÎëÌÚ°¦¤¬3000Ëü±ß³ÍÆÀ¡¡º´µ×´Ö¼ëè½¤Ï»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë2²¯Ä¶¤¨¡Ú½÷»Ò¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¹ñÆâ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎëÌÚ°¦¡¢¹âµé¼Ö¥²¥Ã¥È¤Ç¤³¤Î¾Ð´é
º£Âç²ñ¤Ç9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼3¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿ÎëÌÚ°¦¤¬¾Þ¶â3000Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ò1²¯882Ëü8978±ß¤È¤·¤Æ¡¢9°Ì¤«¤é5°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Îº´µ×´Ö¼ëè½¤ÏºÇ½ªÀï¤ò25°Ì¤Ç½ª¤¨¤Æ¡¢¾Þ¶â64Ëü8000±ß¤ò²Ã»»¡£º£µ¨ÄÌ»»¤ò2²¯2728Ëü5959±ß¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¡¦¥Ü¥ß¡Ê´Ú¹ñ/2015Ç¯¡Ë¡¢»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê2022Ç¯¡¢23Ç¯¡Ë¡¢ÃÝÅÄÎï±û¡Ê2024Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤Î2²¯ÆÍÇË¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÊÅý¹ç¤µ¤ì¤¿2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ü¤¯¡Ë¡£2°Ì°Ê²¼¤Ï²ÏËÜ·ë¡Ê1²¯3100Ëü3725±ß¡Ë¡¢¿ÀÃ«¤½¤é¡Ê1²¯2736Ëü4456±ß¡Ë¡¢¹â¶¶ºÌ²Ú¡Ê1²¯1077Ëü6427±ß¡Ë¡¢ÎëÌÚ¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿ûÉö²Ú¡Ê1²¯640Ëü4033±ß¡Ë¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹ÓÌÚÍ¥Æà¡Ê1²¯86Ëü2323±ß¡Ë¤ËÅþÃ£¡£º£µ¨¤Î¡È1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡É¤Ï7¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
