¡¡Ì¾¸Å²°»Ô¿ðÊæ¶è¤Ç1ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤·¤Æ1Âæ¤¬²£Å¾¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¸½¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¤â¤¦1Âæ¤Î¼Ö¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ðÊæ¶èÌïÉÙÄ®¤Î»ÔÆ»¡¦»³¼ê¥°¥êー¥ó¥íー¥É¤Ç1Æü¸áÁ°0»þ¤¹¤®¡¢¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤¬ÊâÆ»¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶á½ê¤Î¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢±¿Å¾ÀÊ¤«¤éµß½õ¤µ¤ì¤¿²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ(27)¤¬¹üÈ×¹üÀÞ¤Îµ¿¤¤¤Ç½Å½ý¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢¸½¾ì¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¤Û¤«¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¤¿ÃÆ¤ß¤Ç²£Å¾¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¡¢Áö¤êµî¤Ã¤¿¤â¤¦1Âæ¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£