大黒摩季が“ビーイングの名曲を歌い尽くす”スペシャルディナーライブ開催決定
大黒摩季が、音楽人生のルーツをたどるディナーライブ『大黒摩季 ディナー LIVE 2025 〜ひとりBeing Hits☆♪〜』を、12月に岡山と京都の2都市で開催することが決定した。
同公演は、“ビーイング（現B ZONE）”時代の歴史的ヒットナンバーを軸に、大黒自身の代表曲に加え、コーラス参加や楽曲提供を行った名曲の数々を披露する特別ステージ。今年行われた2つの全国ツアー『55 BLACK』『55 RED』の熱をそのままに、最高の音楽と食事を融合させた“年末限定の大人のゴージャスNight”となる。
今年の大黒は、「今しかできないLIVEを」と題して、自身の“今”を体現するアルバムとツアーを展開。8月にはハードロックアレンジによる攻撃的なサウンドが話題を呼んだ『55 BLACK』ツアーを完走し、間髪入れずにフラメンコやサルサなど多彩な世界観を盛り込んだ『55 RED』ツアーへと突入。弟の急逝による制作延期を乗り越え、全国を駆け抜けた。
ツアーファイナルでは、NORA＆JIN（オルケスタ・デ・ラ・ルス）との共演や、カリスマボイストレーナー・秋山先生ことロバート秋山との話題の新譜「ペニゲリオン 〜熱くなれver.〜」などを爆発力あるパフォーマンスで披露。被災地支援活動の一環として、石川県・和倉温泉のPRキャラクター“わくたまくん”も登場し、「ら・ら・ら」では会場が一体となる愛と平和のメッセージを届けた。
そしてこの年末、大黒が選んだ集大成の舞台は、自身最大級の熱量で贈るスペシャルなディナーライブ。出演メンバーには、柴田敏孝（キーボード）、増崎孝司（※崎＝たつさき ギター／DIMENSION）、徳永暁人（ベース／元doa）、大島こうすけ（キーボード／WANDS初期メンバー）、小林秀樹（ドラム）、勝田一樹（サックス／DIMENSION）、YUKA（コーラス）らが名を連ね、まさに“ビーイング・ドリームチーム”が勢揃いする。
過去のディナーライブで毎年好評を博してきた企画コーナーも今年はさらに充実の予定。圧倒的なパフォーマンス、温かいトーク、美食とのマリアージュで、心を開放する一夜限りの音楽体験が届けられる。ライブ詳細やチケット情報は、大黒摩季公式サイトで確認できる。
■『大黒摩季 ディナー LIVE 2025 〜ひとりBeing Hits☆♪〜』
【岡山公演】
日時：12月15日（月）
会場：ホテルグランヴィア岡山 フェニックス（4階）
【京都公演】
日時：12月17日（水）
会場：ウェスティン都ホテル京都 瑞穂の間（西館4階）
