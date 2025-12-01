『ヒロアカ』がZoffと初コラボ 緑谷出久や爆豪勝己など5人のヒーローをモチーフにしたメガネが登場
メガネブランド「Zoff（ゾフ）」は、テレビアニメ『僕のヒーローアカデミア』と初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」の先行予約受付を、12月1日よりZoff公式オンラインストアほかで開始した。アイウェアには『描き下ろしビジュアル』を使用したメガネ拭きとWEB購入特典ステッカーが付属する。また、全国のZoff6店舗では試着コーナーを設置し、本コラボレーション限定のオリジナルグッズも販売する。
【画像】描き下ろし！コラボメガネと2連のデクたちヒーローのアクリルキーホルダー
「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」コレクションは、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフにデザイン。ヒーローたちのコスチュームや“個性”をアイウェアに再現した。緑谷出久モデルでは、“個性”ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。爆豪勝己モデルは、コスチュームの籠手や首元のパーツをメタルで表現するなど、ヒーローたちの“個性”とモチーフを細部にまで取り入れたフレームデザイン。
すべての商品の先行予約受付はWEB限定で、2026年3月中旬に出荷予定。また、メガネのみ2026年4月に一部店舗での販売を予定している。
■「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」コレクション
先行予約：12月1日午前10時〜24日
商品出荷：2026年3月中旬予定
▼緑谷出久モデル
フロントのヨロイ部分に、デクのそばかすを模したワンポイントをあしらった。“個性”ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。バチ先は黒と赤のカラーリングでデクの靴をイメージ。
▼爆豪勝己モデル
コスチュームの籠手と首元のパーツをテンプルにメタルで表現。黒とオレンジのコスチュームデザインをモダンにプリントした。フレームは爆豪の髪色にも合わせやすい暗めのブラウンカラー。
▼飯田天哉モデル
”個性”エンジンとコスチュームのイメージをテンプルとモダンにあしらったデザイン。バチ先のインレットにはモチーフを表現した。飯田のメガネを元に、かけやすくリデザインした玉型。
▼轟焦凍モデル
ブリッジ、ヨロイ、テンプルに、コスチュームのディティールを落とし込んだ。左右のモダンは轟の髪をイメージしたカラーと“個性”半冷半燃を表すモチーフをあしらったデザイン。
▼相澤消太モデル
首元の捕縛布がフロントにまでかかるようなイメージをメタルパーツで表現した。フレームは相澤のコスチュームカラーの黒を採用。左のテンプルエンドのみに赤のワンポイントをあしらい、”個性”発動時に目が赤くなる要素をモチーフに。
▼付属品（オリジナルケース・メガネ拭き）
全てのメガネに、オリジナルのメガネケースと描き下ろしビジュアルを使用したメガネ拭きがセット。
▼WEB購入特典ステッカー
描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルステッカーをWEBでの購入者限定でプレゼント。
▼トレーディングメガネ拭き Zoffオリジナルデザイン 全12種
各キャラクターの場面写が印刷された、Zoffオリジナルのメガネ拭き。
▼描き下ろし2連アクリルキーホルダー 全5種（数量限定）
■6店舗限定 試着コーナー設置・等身大パネル設置・カプセルトイ（トレーディングメガネ拭き）・アクリルキーホルダー店頭販売
期間：12月1日〜24日
対象店舗：Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店、Zoff グランド東京渋谷店、Zoff 名古屋パルコ店、Zoff グランフロント大阪店、Zoff 京都河原町店、Zoff 福岡パルコ店
※数に限りあり。なくなり次第終了。開始時間は各店舗のオープン時間に準ずる。
▼等身大パネル
試着店舗では緑谷出久と爆豪勝己の等身大パネルが出迎え。
