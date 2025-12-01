ロッテは1日、前オリオールズホセ・カスティーヨ投手（29）の入団が決まったと発表した。ベネズエラ出身の1メートル98、114キロの大型左腕で18年にパドレスでメジャーデビュー。今季はダイアモンドバックス、メッツ、マリナーズ、オリオールズの4球団でプレーした。

カスティーヨは球団を通じて「千葉ロッテマリーンズの一員になれることに、とても興奮しています。チームに加われることが本当にうれしいです。チームのため、そして千葉ロッテのファンの皆さんのために、全力を尽くします。ファンの皆さんは野球界でも最も声援が大きく、情熱的なことで知られており、それが日本でプレーしたいと思った大きな理由の一つです。動画やスタジアムの様子を見て、ファンの皆さんが生み出すエネルギーが大好きになりました。皆さんのためにも早く日本語を覚えられるよう努力します。そしてお会いできるのを心から楽しみにしています。来年、球場でお会いしましょう！」とコメントを寄せた。

サブロー監督は「198センチの長身サウスポーで角度があり、150キロを超えるストレート、スライダーのキレともに素晴らしいという印象を受けました。制球力も高く、左右打者を問わずに抑えてくれることを期待しています。MLBではセットアッパーとしての実績があり、大谷キラーとしても知られているので、とても楽しみです。ブルペン陣の層が厚くなると思います」と期待した。