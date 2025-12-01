「ラブライブ！」の黒澤ダイヤ役などで知られる声優の小宮有紗（31）が1日、自身のXを更新。11月30日をもって契約満了のため、約17年間所属した事務所を退所したと発表した。今後はフリーで活動する。今年も残り一カ月となったこの日、人気声優たちが新たな道を踏み出した。

小宮は11月30日をもって契約満了となり約17年間所属していた「ボックスコーポレーション」を退所したと報告。「社長をはじめとした事務所の方々には、中学生のまだ何もない私を目にかけ今日まで育ててくださり感謝の気持ちで一杯です」と伝えた。今後はフリーで活動する。

同日、「ラブライブ！」高坂穂乃果役などで知られる声優の新田恵海は自身のXで「契約満了につき2025年11月30日をもって株式会社ディファレンスを退所いたしました」と報告。「2017年から8年間、サポートしてくださった社長はじめ事務所の皆様には、心より感謝申し上げます」とし、フリーで活動するとした。

「ウマ娘 プリティーダービー」ラインクラフト役などで知られる声優の小島菜々恵は自身のXで「株式会社 CLipCLover」に所属したことを発表した。小島は9月19日付で「ジャストプロボイス」を退所しており「今後も声優・役者として、そしてさまざまな表現活動を通じて、皆さまにより良い作品と時間をお届けできるよう、これまで以上に真摯に取り組んでまいります」と意気込んだ。