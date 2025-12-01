¹á¹Á¹âÁØ½»Âð²ÐºÒ¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÁþ°¤¢¤ª¤Ã¤¿¡×Ì±¼çÇÉ¸µµÄ°÷¤é¿·¤¿¤Ë¹´Â«¡¡¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ÎÇÛµë½ê¤âÅ±µî¡¡Åö¶É¤¬·Ù²ü¤«
¹á¹Á¤ÎÂçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åö¶É¤¬Ì±¼çÇÉ¤Î¸µµÄ°÷¤é¤ò¹´Â«¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¹Á·Ù»¡¤Ï11·î30ÆüÌë¡¢²ÐºÒ¤¬µ¯¤¤¿¹âÁØ½»ÂðÆâÉô¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÐºÒ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë146¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢Ìó40¿Í¤Î°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹á¹ÁÅö¶É¤ÏÌ±¼çÇÉ¤Î¸µ¶èµÄ¤ÎÃËÀ¤é2¿Í¤ò¡ÖÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÁþ°¤ò¤¢¤ª¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¹´Â«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¤ÏÅö½é¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î»ÔÌ±¤é¤¬»Ù±çÊª»ñ¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¶É¤¬¤³¤¦¤·¤¿ÇÛµë½ê¤òÅ±µî¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹á¹Á¤Ç¤Ï12·î7Æü¡¢Ì±¼çÇÉ¤ò»ö¼Â¾åÄù¤á½Ð¤·¤¿µÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢²ÐºÒ¤ò¤á¤°¤ë»ÔÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬À¯ÉÜ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£