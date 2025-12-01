¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç1Æü¤Î¿·³ã¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

¾å¶õ¤ËÎ®¤ì¹þ¤à´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¡£

º´ÅÏ»ÔÎ¾ÄÅ¤Ç¤Ï1ÆüÄ«¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®19.9£í¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤ÉÉ÷¤¬¤ä¤ä¶¯¤¯¿á¤­¡¢ÇÈ¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¸©Æâ¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈÃë²á¤®¤«¤é¹­¤¯±«¤¬¹ß¤ê¡¢Ìë¤Î¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

¿·³ãÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¸©ÆâÁ´°è¤Ç1ÆüÌë¤Ï¤¸¤áº¢¤Ë¤«¤±¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

°ìÊýÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¾å±Û»Ô¹âÅÄ¤Ç21¡î¡¢º´ÅÏ»ÔÁêÀî¤Ç19¡î¤Ê¤É¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¡¢Ê¿Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£