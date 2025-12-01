¹â¿¹¹â¹»¡Ö¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¡×¿·¹»¼ËÍîÀ®¡¡¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¼Â½¬´Ä¶À°¤¦¡¡·§ËÜ
·§ËÜ¸©Î©¹â¿¹¹âÅù³Ø¹»¡Ö¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¡×¤Î¿·¹»¼Ë¤¬´°À®¤·¡¢ÍîÀ®¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹â¿¹¹â¹»¡Ö¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¡×¿·¹»¼ËÍîÀ®¡¡¥Þ¥ó¥¬¡¦¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀìÌçÅª¤Ê¼Â½¬´Ä¶À°¤¦¡¡·§ËÜ
¹â¿¹¹â¹»¤Î¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¤Ï¡¢2023Ç¯¡¢¸øÎ©¹â¹»¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Ç½é¤á¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÆþ³Ø¤·¤¿3³ØÇ¯118¿Í¤¬³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹»¼Ë¤ËÁýÀß¤¹¤ë·Á¤Ç·ú¤Æ¤é¤ì¤¿2³¬·ú¤Æ¤Î¿·¹»¼Ë¤Ë¤Ï¡¢¼Â½¬¼¼¤Ê¤É¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍîÀ®¼°¤Ç¤Ï¡¢¹â¿¹¹â¹»¤ÎÌÄÀ¥¹¬Íµ¹»Ä¹¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê³Ø¤Ó¤ä¤ÎµòÅÀ¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Ø¤ÎÆ»¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ó¥¬³Ø²Ê¤Î¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤äÊÔ½¸¼Ô¤¬Ä¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¼ø¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥×¥í¤ÎÌ¡²è²È¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
°ÖÎîº×,
»ûÅÄ²°,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¾²ÃÈË¼,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Åìµþ,
½»Âð,
»×¤¤¤ä¤ê,
¾åÅÄ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹