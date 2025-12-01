NHKÅÞ¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤òÄÉÁ÷¸¡¡¡±éÀâÈãÈ½¤ÎÃËÀ¤Ë¤±¤¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤
¡¡³¹Æ¬±éÀâÃæ¤Ë¼«¿È¤òÈãÈ½¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¤·¤¿ÃËÀ¤ÎÂÎ¤ò¹´Â«¤·¡¢¤±¤¬¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÂáÊáÃ×½ýÍÆµ¿¤ÇÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤ÎÅÞ¼óÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê58¡Ë¤òÄÉÁ÷¸¡¤·¤¿¤³¤È¤¬ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç1ÆüÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£11·î28ÆüÉÕ¡£ÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±Æü¡¢»àË´¤·¤¿¸µ¸©µÄ¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤È¤¹¤ëÌ¾ÍÀÔÌÂ»ºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²¼Ô¤Ï¡ÖÊ¼¸Ë¸©À¯¤òÀµ¾ï¤ËÌá¤¹²ñ¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÃÄÂÎ¤Î²ñÄ¹¤Ç¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤ò¡Ö¥É¥ó¥Þ¥Ã¥Ä¡×Ì¾µÁ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ëÃËÀ¡£Èï³²¤òÁÊ¤¨¸©·Ù¤Ë¹ðÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÞ°÷¤é2¿Í¤â½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£¸©·Ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£