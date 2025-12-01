¡Úë¾Êó¡Û¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¿û¸¶¹À»Ö¤µ¤ó¡¡»àµî¡¡¤¹¤¤Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á¡¡¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡Ù¡¦¡Ø¤Û¤¿¤ë¤ÎÀ±¡Ù¤Ê¤É¡¡¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤ë
±Ç²è´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ²È¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿û¸¶¹À»Ö¡Ê¤¹¤¬¤ï¤é¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó ¤¬¡¢2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ëç¹Â¡¤¬¤ó¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¿û¸¶¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¡¢Í¸Â²ñ¼Ò¥·¥Í¥Ü¥¤¥¹¤«¤é¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯70¡£
【写真を見る】
¿û¸¶¹À»Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö1955Ç¯¤ËËÌ³¤Æ»¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¹»¡ÊUCLA¡Ë¤Ç±Ç²èÀ½ºî¡¦±é½Ð¤ò³Ø¤Ó¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¡¢¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î¼·Æü´ÖÀïÁè¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Ë¤Ë¤Æ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾ÞºîÉÊ¾Þ¡¢·§ËÜ±Ç²èº×´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Æ±ºî¤Ï¡ÖÆüËÜ±Ç²è100ËÜ¡×¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Ø¤Û¤¿¤ë¤ÎÀ±¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢¡ØÁáºé¤¤Î²Ö¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¼Ì¿¿¹Ã»Ò±à 0.5ÉÃ¤Î²Æ¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥«¥à¥¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ã»ÊÔ¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¶µ°é¡¦ÃÏ°è³èÀ²½¡¦Ê¸²½¿¶¶½¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¡£
°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥«¥à¥¤¤Î¤¦¤¿¡Ù¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ÌÊ¸²½¤Ø¤Î¿¼¤¤·É°Õ¤ò¹þ¤á¡¢Ì¤Íè¤ØÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸Î¿Í¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤¬·ë¼Â¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
Í¸Â²ñ¼Ò¥·¥Í¥Ü¥¤¥¹¤Ï¡Ö¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÖËöÉ®¤Ê¤¬¤é¡¢À¸Á°¤Ë»ò¤ê¤Þ¤·¤¿³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´¸ü¾ð¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¸Î¿Í¤Ø¤ÎÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û