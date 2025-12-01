¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸µ¿¦°÷¡¡Ï·¿Í¥Û¡¼¥à»¦³²µ¿¤¤¡¢ºë¶Ì
¡¡ºë¶Ì¸©Äá¥±Åç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¡Ö¼ãÍÕ¥Ê¡¼¥·¥ó¥°¥Û¡¼¥à¡×¤ÇÆþ½ê¼Ô¤Î½÷À2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï1Æü¡¢¤¦¤Á1¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¤Æ¤¤¤¿½»½êÉÔÄê¡¢¸µ¿¦°÷ÌÚÂ¼ÅÍºÈÍÆµ¿¼Ô¡Ê22¡Ë¤ò2¿ÍÌÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢»ÜÀß¤ä2¿Í¤ËÂÐ¤·¡Öº¨¤ß¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¡¢¡Ö¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â¸ì¤ë¤Ê¤É¶¡½Ò¤¬ÊÑÁ«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©·Ù¤Ï°ú¤Â³¤Æ°µ¡¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£
¡¡ºÆÂáÊáÍÆµ¿¤Ï10·î15Æü¸áÁ°2»þ15Ê¬¡ÁÆ±25Ê¬¤´¤í¡¢»ÜÀß¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾å°æ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß5³¬¤Ë¤¤¤¿¾®ÎÓÅÐ»Ö»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤È4³¬¤Î¾å°æ¤µ¤ó¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡£