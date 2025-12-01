Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ÏÀ¤³¦¿·¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¡×»Ë¾å½é¡ÈÆóÅáÎ®¡É¶â¤Î¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¡ÚÎ¦¾åWA¥¢¥ï¡¼¥É¡Û
À¤³¦Î¦¾åÏ¢ÌÁ¡ÊWA¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¢º£Ç¯³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤ËÂ£¤ë¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡×¤Î³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¡£Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢ÃË½÷1¿Í¤º¤ÄÁª¤Ð¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê9·î¡Ë¤ÎËÀ¹âÄ·¤ÇÀ¤³¦¿·µÏ¿¡Ê6m30¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡¢¥¢¡¼¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê26¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¡£½÷»Ò¤Ï¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¡¦¥ì¥ô¥í¥ó¡Ê26¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤À¤è¡£¸÷±É¤Ê¤³¤È¤À¤·ÆÃÊÌ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼õ¾Þ¤Î´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅØÎÏ¤·Â³¤±¤ë¡£ËÍ¤Ï½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¥È¥é¥¤¤·Â³¤±¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¹¹¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë6m30¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¤òÃ¡¤¤À¤·¤¿¡£À¤³¦µÏ¿¹¹¿·¤Ï¼«¿È14ÅÙÌÜ¡£
¤µ¤é¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥É¤Ç¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤ÎÍèÆü¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥¢¥ó¥»¤Î¥Ç¥¸¥ì¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥Ç¥ë¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ô¤¤¿¤¤Èþ¤·¤¤¹ñ¤À¤ï¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ÎÏÃ¤·¤Ç¤Ï¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÆüËÜ¤Î¿©¤ÙÊª¤ÏÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤â¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â¤Ê¤ó¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤È¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥Ç¥ë¤µ¤ó¤Ï¡ÖËõÃã¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¤¬¡ÖÈà½÷¤ÏËõÃã¤¬Âç¹¥Êª¤Ê¤ó¤À¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤ÎÀ¤³¦¿·µÏ¿¹¹¿·¤Ë¤Ï¡Ö3²óÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤ï¡£¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
½÷»Ò¤ÎÇ¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ï¥Þ¥¯¥í¡½¥Õ¥ê¥ó¡¢400m¥Ï¡¼¥É¥ëÀ¤³¦µÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç400m¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢·è¾¡¤Ç¤ÏÀ¤³¦ÎòÂå2°Ì¤Î47ÉÃ78¡¢Âç²ñ¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£22Ç¯¤Î¥ª¥ì¥´¥óÂç²ñ¤Ç¤Ï400m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç¶â¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç¤Ï400m¤Ç¶â¤È¤³¤ì¤Þ¤ÇÃË½÷ÄÌ¤¸¤Æ°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤»Ë¾å½é¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¤Î¶â¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¢¥í¡¼¥É¼ïÌÜ¤Î3ÉôÌç¤Ç¡¢³Æ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼ÃË½÷¤½¤ì¤¾¤ì2Ì¾¤º¤Ä¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê·×12Ì¾¡Ë¤Ë¡£¤½¤³¤«¤éÃË½÷³Æ1¿Í¤º¤Ä·×6¿Í¤¬Í¥½¨Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÃË»Ò¥È¥é¥Ã¥¯ÉôÌç¤Ç¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾åÃË»Ò800m¤Ç1Ê¬41ÉÃ86¤ÎÂç²ñ¿·¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿E.¥ï¥Ë¥ç¥ó¥¤¡Ê21¡¢¥±¥Ë¥¢¡Ë¤ä¡¢ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Ç½÷»Ò¶¥Êâ20Ò¡¢35Ò¤ÎÆó´§¤òÃ£À®¤·¤¿M.¥Ú¥ì¥¹¡Ê29¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤é¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¼õ¾Þ¼Ô¡Ú°ìÍ÷¡Û
¢¡Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê
ÃË»Ò¡Ë¥¢¡¼¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê26¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë
½÷»Ò¡Ë¥·¥É¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¡¦¥ì¥ô¥í¥ó¡Ê26¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
¢¡Í¥½¨Áª¼ê¡ÊÃË½÷³Æ1Ì¾¡Ë
¥È¥é¥Ã¥¯
ÃË»Ò¡ËE.¥ï¥Ë¥ç¥ó¥¤¡Ê21¡¢¥±¥Ë¥¢¡Ë 800m
½÷»Ò¡ËS.¥Þ¥¯¥í¡¼¥Õ¥ê¥ó¡Ê26¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ë400m
¥Õ¥£¡¼¥ë¥É
ÃË»Ò¡ËA.¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¹¡Ê26¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡ËËÀ¹âÄ·
½÷»Ò¡ËN.¥ª¥ê¥¹¥é¥¬¡¼¥¹¡Ê28¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ËÁö¹âÄ·
¥í¡¼¥É¼ïÌÜ
ÃË»Ò¡ËS.¥µ¥¦¥§¡Ê29¡¢¥±¥Ë¥¢¡Ë¥Þ¥é¥½¥ó
½÷»Ò¡ËM.¥Ú¥ì¥¹¡Ê29¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¶¥Êâ