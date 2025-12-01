HANA¡¢2025Ç¯Äù¤á¤¯¤¯¤ë·è°Õ¤Î1¶Ê¡ØNON STOP¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×HANA¤Î¿·¶Ê¡ÖNON STOP¡×¤¬¡¢12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ÀèÆü¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎMV»£±Æ¤ò½ª¤¨¡¢HANA»Ë¾åºÇÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖNON STOP¡×¤Ï¡¢HANA¤Î2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡É·è°Õ¡É¤Î1¶Ê¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Áö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿7¿Í¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÎÊâ¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤ÀÞÕ¿È¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ºîÉÊ¤Î¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¡¢Pre-Add/Pre-Save¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÍ½Ìó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
HANA
¡ÖNON STOP¡×
2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¥×¥ê¥ª¡¼¥À¡¼¡¡https://hana-brave.lnk.to/IE2tfM
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û2025/12/1¡Ê·î¡Ë12:00¡Á2025/12/4¡ÊÌÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ÚÆÃÅµ¡ÛÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖNON STOP¡×JK¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¢¨¾ÜºÙ¤ÏHANA Official HP¤ò³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Êhttps://hana.b-rave.tokyo/¡Ë
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
HANA Á´¹ñ¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¡Ú°¦ÃÎ¡Û2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë / 3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú°ñ¾ë¡Û2026Ç¯3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÊ¡²¬¡Û2026Ç¯4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë / 4·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¹Åç¡Û2026Ç¯4·î10Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú²¬»³¡Û2026Ç¯4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û2026Ç¯4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë / 4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¹áÀî¡Û2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚµÜ¾ë¡Û2026Ç¯5·î5Æü¡Ê²ÐŽ¥½Ë¡Ë / 5·î6Æü¡Ê¿åŽ¥½Ë¡Ë
¡ÚÀéÍÕ¡Û2026Ç¯5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÊ¼¸Ë¡Û2026Ç¯5·î22Æü¡Ê¶â¡Ë / 5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚÀÅ²¬¡Û2026Ç¯6·î7Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û2026Ç¯6·î19Æü¡Ê¶â¡Ë / 6·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡ÚµþÅÔ¡Û2026Ç¯6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
¡ÚÅìµþ¡Û2026Ç¯7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë / 7·î12Æü¡ÊÆü¡Ë
¡ÚÀÐÀî¡Û2026Ç¯7·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ú¿·³ã¡Û2026Ç¯7·î20Æü¡Ê·îŽ¥½Ë¡Ë
HANA ¸ø¼°HP¡¡https://hana.b-rave.tokyo
