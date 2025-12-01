梨花、「イケメンすぎ!!」大きく成長した14歳長男との2ショットに反響「まるで彼氏」「大人になってる」
モデルでタレントの梨花（52）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。7年前に訪れた場所で、同じアングルで撮影した写真を公開。今では14歳に成長した長男との2ショットに、感動の声が続々集まっている。
【写真】「大きくなりましたねっ」梨花＆成長した長男の親子2ショット
梨花は「7年前.仕事でパリに息子も一緒に行った時、偶然撮って貰った写真が今でもお気に入り過ぎて、同じ様にしてみたけど……小さなあの頃って、あれたまらないね」とつづり、大きな扉の前で長男と見つめ合いながら座る親子2ショットを投稿した。
2人はラフな服装で、落ち着いた空気感が広がっている。梨花は、長男が自身の身長を完全に超えたことを明かし、成長ぶりを感じさせた。
最後には7年前の写真をアップ。まだ梨花よりも小さい長男の姿が写っており、幼さが残るほほえましい親子2ショットを公開している。
この投稿に、コメント欄には「梨花ちゃんと成長した息子くんと並んでて涙」「親子には見えない」「素敵すぎて愛おしい」「息子君 大きくなりましたねっ」「まるで彼氏」「息子君 イケメンすぎ!!」「ママをしっかり守ってくれる大人になってる」などと感動したという声が寄せられていた。
【写真】「大きくなりましたねっ」梨花＆成長した長男の親子2ショット
梨花は「7年前.仕事でパリに息子も一緒に行った時、偶然撮って貰った写真が今でもお気に入り過ぎて、同じ様にしてみたけど……小さなあの頃って、あれたまらないね」とつづり、大きな扉の前で長男と見つめ合いながら座る親子2ショットを投稿した。
最後には7年前の写真をアップ。まだ梨花よりも小さい長男の姿が写っており、幼さが残るほほえましい親子2ショットを公開している。
この投稿に、コメント欄には「梨花ちゃんと成長した息子くんと並んでて涙」「親子には見えない」「素敵すぎて愛おしい」「息子君 大きくなりましたねっ」「まるで彼氏」「息子君 イケメンすぎ!!」「ママをしっかり守ってくれる大人になってる」などと感動したという声が寄せられていた。