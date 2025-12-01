『ワンピース』初代ルフィ役、粋な出演で話題 最新話でジョイボーイ役に高乃麗「凄いキャスティング！」
テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）の第1151話が30日、フジテレビ系で放送された。物語の重要キャラであるジョイボーイ役が発表され、1998年にイベント上映されたワンピース初のアニメ『倒せ！海賊ギャンザック』でルフィを演じた声優・高乃麗が務め、初代ルフィ役の起用にネット上で話題となっている。
ジョイボーイは、「空白の100年」に実在した人物。ルフィが今、悪魔の実「ゴムゴムの実」＝「ヒトヒトの実 幻獣種 モデル“ニカ”」の効果で“ニカ”の姿になることができるが、この姿を見たエッグヘッドに出現した巨大ロボットが「ジョイボーイ」と言うほどジョイボーイに似た姿となっている。
ルフィとジョイボーイの共通点が“ニカ”。そんな中で1999年のテレビアニメ放送前に『ジャンプ』イベントで98年に上映された映像作品『倒せ！海賊ギャンザック』でルフィを演じた高乃が、ジョイボーイ役を務めた。この作品は『ワンピース』初のアニメ化作品となっており、伝説的な作品となっている。
今回のキャスティングにネット上では「ジョイボーイの声が初代ルフィなのエグいが過ぎるって」「ジョイボーイの声、高乃麗さん 少年ジャンプのイベントアニメ版ワンピースのルフィ ここでこのキャスティング熱いわ」「つまり、ニカの能力の前任者！凄いキャスティング！」。
「ジョイボーイの声…初代ルフィで鳥肌」「粋なキャスティングすぎます！」「ジョイボーイの声優さん解禁！！！初代OVAでルフィを演じた声優さんを抜てきするって、とても粋です！」などと興奮。Xでは関連ワードがトレンド入りするほどの盛り上がりを見せた。
また、今回の出演に高乃は自身のXにて「『ONE PIECE』に出演させて頂きました！昔、たった一度だけ関わらせて頂いた『ONE PIECE』。あれから27年。今度は『ジョイボーイ』という役を様々な記憶の中で生きていきます。27年の月日はとても長くて、800年にも900年にも思えますが。。初心にかえってがんばります！」と喜んでいる。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。テレビアニメはエッグヘッド編が年内で完結し、2026年4月からエルバフ編の放送がスタートする。
