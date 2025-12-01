俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）の第８話が１１月３０日に放送され、世帯平均視聴率が１０・６％を記録したことが１日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１１・７％でスタート。第２話は１０・４％、第３話は１０・３％。第４話は９・０％。第５話は１１・０％、第６話は１０・４％、第７話は１０・５％と推移。今回の個人視聴率は６・５％だった。

馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。

第８話では、亡くなった耕造（佐藤浩市）から相続馬限定馬主としてロイヤルファミリーを引き継いだ耕一（目黒蓮）は、栗須（妻夫木聡）に連れられ、北陵ファームのセリ市を見学に行く。そこで、自分が見初めた新馬を椎名（沢村一樹）の息子である展之（中川大志）が競り落としたことをきっかけに２人は親しくなる。耕一は同年代ながら競馬の古い慣習を打ち破ろうとしている展之の考えに引かれていくが…という展開だった。

競馬界からの豪華ゲストも話題の今作。第８話の放送後には公式ＳＮＳが更新され、「第９話『鐙〜あぶみ〜』にこの秋、２０２５年の秋華賞・菊花賞・天皇賞（秋）ＪＢＣクラシックを制覇した絶好調騎手 ＃クリストフルメール 騎手が登場！」とさらなる大物ゲストが発表された。「どんな役で登場するのか…ぜひお楽しみに！」とつづられ、ネット上では「ついにルメさん！」「夢の様です」「ルメール騎手までもご出演とは凄（すご）すぎます」「マジすげぇ」「待って来週ルメール出るの笑」「本当ですか？思わず見直しました」と驚きの声が上がっている。