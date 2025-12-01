ギャビーの“新しいお友達”に 井上喜久子・関智一・松本梨香・早見沙織・吉野裕行・福山潤・伊瀬茉莉也・花守ゆみり
ドリームワークス・アニメーション制作の人気キッズ向けシリーズ『ギャビーのドールハウス』の初映画化作品『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』（2026年3月13日公開）より、映画版で初登場する新キャラクターの日本語吹き替え声優が発表された。
同シリーズは、主人公ギャビーが魔法のネコ耳によって体が小さくなり、不思議なドールハウスの世界で個性豊かなネコたちと冒険を繰り広げる物語。2021年1月にNetflixで配信開始後、英語テレビシリーズランキングで63の国・地域のトップ10入りを果たし、YouTubeにおける全世界累計再生回数は35億回を超える。日本でも2024年にテレビ東京で放送が始まり、作中に登場するドールハウスをはじめ関連玩具がヒットするなど人気が拡大。YouTube日本語版の再生回数は累計7100万回（※2025年9月時点）に達している。
映画版には、小澤美優（ギャビー役）、高橋輝（※高＝はしごだか／パンディ・ポーズ役）、夏谷美希（ピロー・キャット役）、佐倉綾音（キティ・フェアリー役）、杉山里穂（マーキャット役）らテレビ版のレギュラー陣に加え、お笑い芸人の小島よしおが“ニャンバサダー”に就任し、ギャビーとネコたちを救うクッキー・ボビー役で出演することが発表されている。
今回新たに発表された、映画で初登場するギャビーのドールハウスをコレクション目的で持ち去ってしまう実業家ヴェラ役に井上喜久子、ヴェラが幼少期に大切にしていたぬいぐるみ・チャムズリー役に関智一、ギャビーの祖母ジジ役に松本梨香が起用された。
さらに、ヴェラの庭に住むガーデン・ノームたちを早見沙織（サンフラワー役）、吉野裕行（マシュー役）、福山潤（エクステンシャル役）、伊瀬茉莉也（ツイッギー役）が担当。ヴェラの大切にしていたネコ型鉛筆キャップ「トッパーズ」のモリー＆チョッパー役は花守ゆみりが務める。
映画の物語はギャビーが祖母ジジとともに都市のワンダーランド“キャット・フランシスコ”へ向かう旅から始まる。移動中、荷台に乗せていたギャビーのドールハウスが行方不明となり、ネコ好きな変わり者の実業家・ヴェラが偶然見つけたことでコレクションアイテムとして持ち去られてしまう。ドールハウス内にはネコたちが残されたまま。ギャビーは現実世界での冒険へ踏み出す。
ドールハウスを追いかけてたどり着いたヴェラの家にいたのは、ぬいぐるみのチャムズリーとネコ型鉛筆キャップのトッパーズ、庭にはたくさんのガーデン・ノームたち。新たな出会いの中で、ギャビーとネコたちは予想もつかない困難に巻き込まれていく。ギャビーはピンチを乗り越え、ドールハウスやネコたちと家に帰ることができるのか――。
■ヴェラ役：井上喜久子のコメント
私も魔法のネコ耳を付けて小さくなって、ドールハウスの中で遊びたいって思いました！こころがキュンとするようなかわいいキャラクターがいっぱいいて、楽しくって優しいギャビーたちの世界が大好きになりました!!
ワクワクとドキドキがいっぱいで、最初から最後まで目が離せないようなお話しです！私の演じるヴェラは、わがままでちょっと変わった女性ですが、ギャビーと一緒に信じられないような冒険へ出かけます♪小さなお子さまも、そしてお母さんも、おばあちゃんも、皆が楽しめるステキな映画なので、ぜひ劇場でご覧くださいね♪
■チャムズリー役：関智一のコメント
登場キャラクターがとにかくかわいくて、気がついたら、ずっとニコニコしてました！魔法に驚き、冒険にワクワクし、ホントに素敵な体験ができました！公開を楽しみにしているみんな！想像の何倍も面白いので、たくさん期待して映画館にきてね！待ってるよー♪
■ジジ役：松本梨香のコメント
幼少期、リカちゃんハウスで遊びながら『自分も小さくなって飛び回れたら楽しいのに』と思っていました。子供の頃の夢が叶ったようで、楽しく演じる事ができ、心がほっこりしました。
（「ギャビー」大好きな皆さんへ）ギャビーのドールハウスを楽しんでくれてありがとう!!映画をみてくれたみんなには、ずっとワクワクする気持ちを大切にしてほしいと思います。呪文を唱えたら、もしかしたらドールハウスに入れちゃうかもよ（笑）
■サンフラワー役：早見沙織のコメント
かわいらしくきらきらした世界観に、童心が蘇りました！格好良くてキャッチーな音楽がたくさん詰まっていて、見ていてずっと楽しかったです。今回は「ギャビーのドールハウス」に新しいお友だちも増えて、もっとわくわくするお話がはじまるよ！映画館で、みんなと一緒に冒険を楽しんでね!!
■マシュー役：吉野裕行のコメント
実写パートのあるCGアニメで驚きました。魅力的なキャラクターがいっぱい登場します！ネコちゃんたちが個性豊かでかわいいよ！
■エクステンシャル役：福山潤のコメント
映像作品としての夢のある世界の広がりに先ず驚き、かわいい登場キャラクター達に笑顔になり、楽しい物語に安心して心を預けられました。かわいく優しい作品ですね。
公開されましたらぜひぜひ最後までお楽しみいただきまして、その上で私が吹き替えを担当しておりますエクステンシャルにもクスリとしていただけましたら幸いです。公開まで楽しみにお待ちくださいませ！
■ツイッギー役：伊瀬茉莉也のコメント
夢と魔法にあふれた、なんてかわいらしい世界なんだろう！と思いました！愛らしいキャラクターたちがいっぱい出てくるので、自然と笑顔になってしまいます。ギャビーたちの大冒険をずっと見ていたい…!!
まるで、甘くてふわふわのマシュマロと、香ばしく焼けたクッキー、そしてお星さまみたいにきらきら輝く金平糖をぎゅっと詰めた、特別なお菓子のボックスを開けたときのような──胸がきゅんとときめいて、思わず笑顔になってしまうような、そんな愛らしい作品になっています。きっと、観るたびに心がふわっとあたたかくなるよ！何度でも、何度でも楽しんでね。
■トッパーズ：モリー役＆チョッパー役：花守ゆみりのコメント
自分も小さい頃はドールハウスで遊んでいる子どもだったので、ギャビー達のように一緒に冒険できたら絶対楽しいだろうなぁ！とワクワクしながら参加させていただきました。出てくるキャラクター達もみんな個性的でかわいくて、ずっと友達でいたいと思える魅力がたっぷりつまっています。
「ギャビーのドールハウス」が大好きなお友達には絶対に観てほしい映画です！ギャビーやパンディ達はもちろん、今回は新キャラ達も大活躍（？）します。ぜひ、お母さんやお父さん、お友だちと一緒に観てみてくださいね！
