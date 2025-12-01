オスカー“ジャンル関係なし”新オーディション、グランプリは12歳・横須賀京香さん カメラテストやファン投票など経て決定
オスカープロモーションが1日、「ジャンルなんて関係ない！！」をコンセプトとした大型オーディションの第1回「なつキミプロジェクト2025」初代グランプリを発表。茨城県出身の小学6年生、12歳・横須賀京香さんが受賞した。
【画像】「なつキミプロジェクト2025」トレンドアイコン賞ほか…受賞者5人（全身ショット）
同事務所は「全日本国民的美少女コンテスト」「ミス美しい20代コンテスト」を開催してきた。同プロジェクトの2025年は、モデル・俳優・声優はもちろん、インフルエンサーやクリエイターまで、ジャンルを超えてZ世代の“好き”から生まれる新しいスターを全国から発掘するジャンルレス・オーディションとして開催した。
審査員特別賞に福岡県出身の14歳・泉谷実花さん、演技賞に東京都出身の14歳・熊野みのりさん、リードモデル賞に宮城県出身の13歳・佐藤彩葉さん、トレンドアイコン賞に大阪府出身の9歳・中賀詩さんが選出された。
プロジェクトは7月1日より実施。「まだ知らないキミに出会いたい。俳優、モデル、声優、インフルエンサー、ライバー、ジャンルなんて関係ない。「好き」や「やってみたい」が、はじまりになる季節。プロになるとか、まだ想像できなくてもいい。「自分のこと、ちょっと信じてみたい」それだけで応募する理由になるから。キミがキミの“主人公”になる。」をコンセプトに開催した。
審査の内容は、夢に向かう姿勢、努力する力、自分の言葉を持つ強さ。まだ磨かれていない、原石のような魅力を発掘することを目指す。
応募総数は約1万5000件。書類選考を行い、約200人とZoom面接・二次審査にて面談・カメラテストを行い、約20人が最終審査を通過した。
最終審査では、グループ面接のほか、演技、カメラテスト、動画審査、個別面接、ファン投票などを実施。最終選考会に残った20人よりファン投票に進出する12人を選出。その結果をふまえグランプリをはじめとした各賞を決定した。
同事務所は受賞者5人について「個性も目指す方向もまったく異なる『多様な輝き』を持つ」と紹介。それぞれの未来への可能性を全面的にバックアップし、「今以上に光り輝かせ羽ばたかせて参ります」としている。
なお、グランプリの横須賀京香さんは、今年開催の晴れ着撮影会に初登場する。
