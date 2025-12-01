爆笑問題・太田光、radikoで大阪の交通情報と和歌山のデパートの催事情報を聞く「それが楽しい」
お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が1日、都内で行われた『radiko15周年』記者発表会に参加した。
【写真】大混乱？キャラクターの頭を取って逃走する太田光
太田はradiko15周年PR大使に就任。エリアフリー機能ができたことで全国津々浦々のラジオを聞きまくっている。「地方も聞けるんだ、と夢のようで聞きまくったんです。自分のラジオ番組でも、いろんな話をした。ラジオは、こんなにいろんなパーソナリティがやっているんだ、と」と魅力を熱弁した。
東京にいながらローカルな情報をゲット。地域活性化につながるのでは、とイメージしながら「普段、大阪の交通情報とか聞いてますから（笑）。なんの関係もないのに和歌山のデパートの催事とかも聞く。それが楽しいなと」と明かす。「オールドメディアと言われますけど、ラジオはテレビよりも前のオールドメディア。我々が始めたころ、伊集院（光）と話していたのが『誰が聞いているんだろう』『ラジオなんて誰も聞いてないんじゃないか』という時代があった。radikoができたおかげで新しいメディアとして若い人が聞く。長くやっていると、こういう発展の仕方もあるのかと感慨深いものがあります。そういうradikoのPR大使に選ばれたのは光栄。普及してますけど、もっともっと聞いてもらいたい」と呼びかけていた。
また、ブランドムービーも公開。木戸大聖がブランドムービーに出演し、同動画の音楽はSaucy Dog「まっさら」に決まったことが発表された。さらに公式キャラクターの名前が投票総数10万件超のアンケートの結果から「ラジまる」に決定したことも発表となった。
