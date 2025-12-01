ÍªÌÚÊË¡¢¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¤µ¤¡¡¢µ®Êý¤âº£Æü¤«¤éÊÑÂÖ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡× ¡ÈÊÑÂÖ¿¢Êª¡É¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡À¼Í¥¡¦ÍªÌÚÊË¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå¥É¥é¥Þ¡ØÊÑÂÖ¿¢Êª¶æ³ÚÉô¡Ù¡Ê12·î5Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ¶âÍË¡¡¿¼1¡§30¡¡¢¨½é²ó¤Ï¿¼2¡§00¡Á¡Ë¤Ç¿¢Êª¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍªÌÚÊË¤¬ÊÑÂÖ¿¢Êª¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡Ä°Û¿§¥É¥é¥Þ¡ØÊÑÂÖ¿¢Êª¶æ³ÚÉô¡Ù¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢°¦¹¥²È¤¿¤Á¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëÄÁ´ñ¤Ç´ñ²ø¤Ê¿¢Êª¤ò¡¢·É°Õ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¹þ¤á¤Æ¡ÖÊÑÂÖ¿¢Êª¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÊÐ°¦¤ÎÀ¤³¦¤ò
ÉÁ¤¯¡¢¿·¥¸¥ã¥ó¥ë¿¢Êª¥É¥é¥Þ¡£
¡¡°ì¥ÎÀ¥¥ï¥¿¥ë¤¬¡¢¿¢Êª¤òÊÐ°¦¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÉûÅç¤ò±é¤¸¤ë¡£ÊÑÂÖ¿¢Êª¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÀ¸ÂÖ¡¢¤½¤·¤Æ¿¢Êª¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤ë°¦¹¥²È¤¿¤Á¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤¦¤Á¡¢ÉûÅç¤¬¤É¤ó¤É¤óÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉûÅç¤Ï¡¢¿¢Êª¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê²ñÏÃ¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¡ØËâË¡¾¯½÷¤Þ¤É¤«¡ù¥Þ¥®¥«¡Ù¼¯ÌÜ¤Þ¤É¤«Ìò¡¢¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÇÇÌò¤Ê¤É¤ÎÍªÌÚ¤¬¡¢¿¢Êª¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£ÍªÌÚÊË¡¡¥³¥á¥ó¥È
¿¢Êª¤Ã¤ÆÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤È°Õ³°¤È¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤º¤ë¤«¤Ã¤¿¤ê¡£À³Ê¤¬¤ï¤«¤ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ë¤È¤â¤¦Í§Ã£¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Í§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤â¤Á¤í¤óÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤µ¤¡¡¢µ®Êý¤âº£Æü¤«¤éÊÑÂÖ¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£µ®Êý¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¿¢Êª¤Ï¤É¤ó¤ÊÀ¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©CVÍªÌÚÊË¤Ç¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÜºî¤Ç¤ÏÉ¬¤ºCVÍªÌÚÊË¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¿¢ÊªÇ¾ÆâºÆÀ¸¥Ü¥¤¥¹¤òÍªÌÚÊË¤Ë¤¹¤Ù¤¯¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¸ÄÀ¤òµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿µ®Êý¤Î¿·¤·¤¤¿ä¤·¿¢Êª¤Á¤ã¤ó¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
