銀座ホステスが見た、残念なおじさん 第36回 「ここ以外の場所で出会いたかった」とか言い出すおじさん
銀座のクラブに勤務する筆者が「銀座に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。
今回ご紹介するのは、「ここ以外の場所で出会いたかった」とか言い出すおじさんです。
○散々チヤホヤされておいて何言ってんだ
「ここ以外の場所で出会いたかった」
と、トンチンカンなことを言い出すおじさんは割といます。
対立する国同士の王子と姫として出会ってしまった、とか
もう明日には旅立たなくてはいけないのに運命の相手に出会ってしまった、とか
婚約者が決まっているのにドタイプの女に出会ってしまった、とか
そういうことなら「ここ以外の場所で出会いたかった」と言いたくなる気持ちもわかります。
でも、飲み屋で「さすが」「知らなかった!」「すっごーい」と散々チヤホヤされておいて「ここ以外の場所で出会いたかった」とめそめそされてもいまいちピンときません。
○ここ以外の場所で出会っていたら……
「ここ以外の場所で出会いたかった」というのは、つまり女性にギャラが発生しないシチュエーションで、本当っぽい恋愛がしたいな〜、とかおおよそそんなことを言いたいのだろうと想像するのですが、こういうことを言い出すおじさんってだいたいがピュアすぎるんです。
ギャラなしの女がいかに冷酷か思い出してください。あの日、相席居酒屋(男女が相席し、食事をしながら出会いを楽しむ場)であなたになんか見向きもせずに唐揚げをむさぼっていた彼女や、あなたにだけ連絡先を教えてくれなかったサークルの女の子や、クラスメイト達のことを。
ホステスだって、その女たちと同じ生き物です。
本当はこんなことは言いたくないのですが、「ここ以外」の場所で出会っていたら、私たちはおそらく言葉を交わすこともありません。
漫画: ひえじまゆりこ
○金払ってること忘れてんのか
今回は「ここ以外の場所で出会いたかった」とか言い出すおじさんについて解説しました。
銀座のクラブは薄着の女性が何故か男性にウットリして「大好き」とか言ってくれるバーチャル空間です。お店を1歩出ればもう魔法は解けます。悲しいけれどそういうものです。
今回の話題からはちょっとそれるのですが、Yahoo!知恵袋等に「マッサージ店の女の子が優しくしてくれるのですが、これって脈ありでしょうか?」などと投稿しているおじさんって、金払ってることを忘れちゃっているんでしょうか。
本当に不思議です。
みずえちゃん みずえちゃん 1989年生まれ。新潟県長岡市出身。関西外国語大学卒業後、大阪市内の広告代理店に勤務しながら、大阪北新地でキャバ嬢デビュー。現在は銀座のクラブに勤めるかたわら、フリーランスのライターとして活動している。 この著者の記事一覧はこちら
今回ご紹介するのは、「ここ以外の場所で出会いたかった」とか言い出すおじさんです。
○散々チヤホヤされておいて何言ってんだ
「ここ以外の場所で出会いたかった」
と、トンチンカンなことを言い出すおじさんは割といます。
対立する国同士の王子と姫として出会ってしまった、とか
もう明日には旅立たなくてはいけないのに運命の相手に出会ってしまった、とか
そういうことなら「ここ以外の場所で出会いたかった」と言いたくなる気持ちもわかります。
でも、飲み屋で「さすが」「知らなかった!」「すっごーい」と散々チヤホヤされておいて「ここ以外の場所で出会いたかった」とめそめそされてもいまいちピンときません。
○ここ以外の場所で出会っていたら……
「ここ以外の場所で出会いたかった」というのは、つまり女性にギャラが発生しないシチュエーションで、本当っぽい恋愛がしたいな〜、とかおおよそそんなことを言いたいのだろうと想像するのですが、こういうことを言い出すおじさんってだいたいがピュアすぎるんです。
ギャラなしの女がいかに冷酷か思い出してください。あの日、相席居酒屋(男女が相席し、食事をしながら出会いを楽しむ場)であなたになんか見向きもせずに唐揚げをむさぼっていた彼女や、あなたにだけ連絡先を教えてくれなかったサークルの女の子や、クラスメイト達のことを。
ホステスだって、その女たちと同じ生き物です。
本当はこんなことは言いたくないのですが、「ここ以外」の場所で出会っていたら、私たちはおそらく言葉を交わすこともありません。
漫画: ひえじまゆりこ
○金払ってること忘れてんのか
今回は「ここ以外の場所で出会いたかった」とか言い出すおじさんについて解説しました。
銀座のクラブは薄着の女性が何故か男性にウットリして「大好き」とか言ってくれるバーチャル空間です。お店を1歩出ればもう魔法は解けます。悲しいけれどそういうものです。
今回の話題からはちょっとそれるのですが、Yahoo!知恵袋等に「マッサージ店の女の子が優しくしてくれるのですが、これって脈ありでしょうか?」などと投稿しているおじさんって、金払ってることを忘れちゃっているんでしょうか。
本当に不思議です。
みずえちゃん みずえちゃん 1989年生まれ。新潟県長岡市出身。関西外国語大学卒業後、大阪市内の広告代理店に勤務しながら、大阪北新地でキャバ嬢デビュー。現在は銀座のクラブに勤めるかたわら、フリーランスのライターとして活動している。 この著者の記事一覧はこちら