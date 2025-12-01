¥É¥ë±ß°ÂÃÍ¹¹¿·¡¡Íø¾å¤²´üÂÔ¾å¾º¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¥É¥ë±ß°ÂÃÍ¹¹¿·¡¡Íø¾å¤²´üÂÔ¾å¾º¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¡áÅìµþ°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ£±£µ£µ¡¥£´£¶¤òÉÕ¤±¤¿¡£¿¢ÅÄÁíºÛÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ£±£²·î¤ÎÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬¾å¾º¡£ÆüËÜ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£±£·Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î£±¡¥£¸£µ¡ó¤Ë¾è¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç±ßÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY ¡¡155.46
¡¡¥É¥ë±ß¤Ï°ÂÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ£±£µ£µ¡¥£´£¶¤òÉÕ¤±¤¿¡£¿¢ÅÄÁíºÛÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ£±£²·î¤ÎÍø¾å¤²´üÂÔ¤¬¾å¾º¡£ÆüËÜ¹ñºÄÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤¬£±£·Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î£±¡¥£¸£µ¡ó¤Ë¾è¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ç±ßÇã¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USDJPY ¡¡155.46