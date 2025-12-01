大型セール「Amazonブラックフライデー」が、本日(12月1日)23時59分まで開催中。USB充電器やモバイルバッテリー、ポータブル電源などもセール価格で販売されている。1日11時に編集部が確認したところ、AnkerのUSB急速充電器「Anker Prime Wall Charger」(67W対応)は、通常8,490円のところ45% OFFの4,690円となっている。

モバイルバッテリーは、「Anker Power Bank【アップグレード版】」(10000mAh)が通常3,490円のところ23% OFFの2,690円、ワイヤレス充電対応「Anker MagGo Power Bank」(10000mAh)が通常8,490円のところ29% OFFの5,990円、USB-Cケーブル一体型「Anker Nano Power Bank」(10000mAh)は通常6,990円のところ30% OFFの4,890円で販売されている。

ポータブル電源は、容量1024Whの「Anker Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」が通常99,990円のところ43% OFFの56,910円、容量1070Whの「Jackery 1000 New」が通常139,800円のところ57% OFFの59,900円、容量1536Whの「Jackery 1500 New」が通常149,800円のところ74,900円となっている。

乾電池も低価格になっており、「Amazonベーシック 単4電池20個セット」が650円、「Amazonベーシック 単3電池20個セット」が698円で販売されている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください