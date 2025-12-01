藤田ニコルが、パートナーと大ゲンカした際の仲直り方法を明かした。

【映像】藤田ニコルの可愛すぎる仲直り方法

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

陣内がニコルに対し、パートナーと大喧嘩した時の仲直り方法について質問。「自分から謝るのか、仲直りはどういう風にしてきた？」と問いかけると、ニコルは「自分が悪いなって思ったら、ごめんねって言います」と回答した。さらにニコルは、謝罪に加えて「なんかアイスとか買ってきます」具体的な仲直りの方法を告白。「なんか甘いものでも一緒に食べませんかって」とパートナーに提案し、「そういう時間作るようにしてますね」と仲直りのためのきっかけを意図的に作っていると説明。

この方法を聞いた陣内「可愛い」とコメントし、「それが1番いい」と絶賛。ちなみに陣内が「（自分からは）言わないかも」と謝罪を避けるタイプだと答え「俺はなんかそこに対して向き合うのがちょっと苦手」と苦笑いしていた。