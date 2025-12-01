µÞÀÂ¤·¤¿°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÂÀÅÄ»ÔÄ¹¤òÅé¤ß¡¡¿¦°÷¤¬ÌÛ¤È¤¦Êû¤²¤ë¡¡Ä£¼Ë¤Ë¤Ï¸¥²ÖÂæ¤¬ÀßÃÖ¡¡Ä«¤«¤é¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤Î»Ñ¡ÚÄ¹Ìî¡Û
11·î28Æü¡¢69ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ÂÆÞÌî»Ô¤ÎÂÀÅÄ´²»ÔÄ¹¤òÅé¤ß£±ÆüÄ«¡¢»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï¿¦°÷¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬¡£°ÂÆÞÌî»ÔÌò½ê¤Ç¿¦°÷¤¬ÌÛ¤È¤¦¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ»ÔÄ¹¤Ï11·î28ÆüÄ«¡¢¼«Âð¤«¤éµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ìÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»à°ø¤Ï¡ÖµÞÀ¿´Â¡»à¡×¤Ç¤·¤¿¡£
ÂÀÅÄ»ÔÄ¹¤ÏÉûÃÎ»ö¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢2021Ç¯¤Ë°ÂÆÞÌî»ÔÄ¹¤Ë½éÅöÁª¡¢º£Ç¯10·î¡¢2´üÌÜ¤ÎÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¿¦°÷¤Ï
¡Ö²¼¤Î¿¦°÷¤«¤é¾å¤Î¼Ô¤Þ¤Ç Ê¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¸¥²ÖÂæ¤âÀß¤±¤é¤ìÄ«¤«¤é¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ»ÔÄ¹¤Î¤Ò¤Ä¤®¤Ï£³Æü¡¢¹ðÊÌ¼°¤ÎÁ°¤Ë°ÂÆÞÌî»ÔÌò½ê¤òÄÌ¤êºÇ¸å¤Î¤ªÊÌ¤ì¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£