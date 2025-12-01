¥¹¥«ー¥ÈÆâÅð»£¤Îµ¿¤¤¤Ç»°Åç»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê25¡ËÂáÊá¡¡¡ÖÅð»£¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿Ç§¤á¤ë¡ÊÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦¤Î¹ñ¡Ë
30Æü¸á¸å¡¢°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ç¾¯½÷¤Î¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç»°Åç»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¤¬·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÅª»ÑÂÖÅù»£±Æ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»°Åç»Ô¿¦°÷¤ÎÃË¡Ê25¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë°áÎÁÉÊÈÎÇäÅ¹¤ÇÍÎÉþ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤ÎÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¥¹¥«ー¥ÈÆâ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆ°²è»£±Æ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË¤Ï1¿Í¤ÇÅ¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¾¯½÷¤ÈÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤ÎÉÔ¿³¤ÊÆ°¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿µÒ¤¬Å¹¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¡¢Å¹¤¬·Ù»¡¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡ÖÅð»£¤·¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
