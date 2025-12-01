アイドルらしからぬ、リアルすぎる回答。元モーニング娘。の田中れいなが11月28日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」に生出演して、社内恋愛について語った。

【映像】田中れいな、社内恋愛で本音をポロリ

番組では、ミニコーナー「3人で合わせろ！フィーリング相性チェック！！」を実施した。簡単な質問にフリップで答え、それが揃えばポイントを獲得できるといった内容、最初の質問は「社内恋愛はアリ？ナシ？」だった。これに3人の新人タレントたちは「アリ」と記入。見事に揃い、スタジオを盛り上げた。

その流れで、MCを務める安田大サーカスのクロちゃんが「どう？社内恋愛は」と振ると、田中は「アップフロントはないです」と所属事務所の名を出しつつ返答。すぐさま「あ、そういうことじゃない！アップフロントの社員が、私はないです」と訂正した。

これを受け、クロちゃんが「もしも、れいにゃが普通のOLさんだったら、アリかナシかでいったらどう？」と追加で質問。田中は「うわぁ」と悩んだ末、「あの…大手の会社に勤めていたらアリかもしれない」と答えた。この回答には一同が大ウケ。共演女性陣も「そうね。将来を考えるとね」と同調する中、クロちゃんが「安泰だな、じゃないのよ！」とツッコミを入れ、さらなるスタジオの爆笑を誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

