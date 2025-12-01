チャコットが初の「ポケモン」コレクション発売へ　2026年1月23日スタート

バレエ・ダンス用品企業のチャコット株式会社は、人気コンテンツ「ポケットモンスター」をデザインに取り入れた新コレクション「Chacott Pokémon COLLECTION」を2026年1月23日から発売すると発表しました。

同ブランドがポケモンを採用した商品を展開するのは今回が初めて。全国のチャコットショップとオンラインショップで取り扱いが行われます。

ポケモンは1996年のゲームボーイソフトを起点に世界的人気を獲得し、世代を問わずファンを持つコンテンツとして知られます。チャコットではその魅力と、自社が長年培ってきた丁寧なものづくりの技術を掛け合わせることで新コレクションを企画。大人が日常で使えるファッション雑貨から、子どものバレエレッスンを楽しませるアイテムまで、幅広いラインアップを予定しています。

アイテムの一例として、バッグやポーチなどの雑貨類がコーディネートに遊び心を添えるほか、レオタードやウォームアップブーツはレッスンに励む子どもたちにワクワクを届けるといいます。バレエを学ぶ層だけでなく、日常生活でさりげなくポケモンの世界観を取り入れたい人にも向けた商品構成となります。

コレクションにはピカチュウ、イーブイ、キルリア、スワンナ、ニンフィアの5匹が登場し、「ポケモンと一緒なら、毎日がもっと楽しく。」をコンセプトに展開されます。チャコットならではの上質な色使いや繊細なデザインを生かし、バレエブランドとしての品質を反映した仕上がりを目指したといいます。商品の詳細やイメージは2025年12月26日から順次公開される予定です。

発売は2026年1月23日で、オンラインショップの販売開始時間は11時からとなります。数量限定のため、不良品以外の返品・交換には応じないほか、店頭での取り置きも受け付けないとのことです。

