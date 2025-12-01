読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で２・５％高。日経平均は３・３％高、ＴＯＰＩＸは２・４％高となっており、日本株は週間で大きく水準を切り上げた。

同週は米国で要人発言や弱い経済指標を手がかりに、１２月の利下げに対する期待が高まった。これを受けて米国株の動きが良くなってきたことから、前の週に大きく売られた日本株にも見直し買いが入った。半導体株や電線株など直近で売り込まれていたＡＩ関連の多くが切り返したほか、内需株にも資金が向かった。

読売３３３は週間のパフォーマンスでは日経平均に見劣りしたものの、２６日から２８日まで３日連続で最高値を更新した。１１月序盤から中盤にかけて日経平均はＡＩ関連株が崩れた影響を受けて大きく下落したが、読売３３３はその間も値を保っていた。シンプルな立て付けとなっている読売３３３がこのタイミングで最高値を更新したことは、中期視点で日本株の上昇継続に対する期待を高める動きと言える。

個別株の動向は？

同週は半導体株のアドバンテスト（６８５７）や電線株の古河電工（５８０１）など、ＡＩ関連銘柄が大幅上昇。決算発表以降、動きが良くなってきたＴＯＰＰＡＮ（７９１１）や、複数の証券会社が目標株価を引き上げたレゾナックＨＤ（４００４）、米アマゾンの傘下企業にリチウムイオン電池を供給すると発表したパナソニックＨＤ（６７５２）などが急騰した。

日本株全体では大きく水準を切り上げる中、通信のソフトバンク（９４３４）や花王（４４５２）など、ディフェンシブ色の強い銘柄が逆行安。決算反応が悪かったカカクコム（２３７１）やシスメックス（６８６９）は下げ基調が続いた。

構成銘柄紹介

レゾナック・ホールディングス（４００４）

証券会社のレポートなどを材料に、週間で１５・７％高と急騰。化学品全般を手掛けているが、特に半導体材料の後工程分野に強みを持っている。今年に入ってからは出遅れＡＩ関連株との見方から買われる場面も増えており、先週は人気を集める中で年初来高値を更新した。時価総額は１兆２０００億円台。

住友林業（１９１１）

米国では早期の利下げに対する期待が高まり、長期金利が低下。この恩恵が大きいとみられるレナ―やＤＲホートンなど住宅株に資金が向かった。同社は米国の住宅事業に力を入れており、米国で住宅株が買われる際には連動することも多い。先週は週間で７・６％高と大きく上昇した。時価総額は１兆円台。

執筆者紹介

小松弘和

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

※本資料は、株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ（以下、当社）が信頼できると判断した各種データ、公開情報に基づいて作成しておりますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。ここに示したすべての内容は、当社で入手しえた資料に基づく現時点での判断を示しているに過ぎません。本資料の利用に際しては、ご自身でリスク等についてご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料で記載・掲載している数値および材料などは、会社発表資料のほか各証券取引所、弊社提携先などのデータに基づき作成したものです。