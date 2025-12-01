プロ野球・巨人の大勢投手が26日、年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」にて最優秀中継ぎ投手賞を受賞。表彰式後、自身の今季No.1プレーを語りました。

今季は中継ぎとして62試合で8勝4敗1セーブで防御率2.11、リーグ最多の54HPをマークした大勢投手。今季No.1プレーを聞かれると、「リリーフって抑えたことより打たれた印象の方が残りやすい」とコメント。

そこで大勢投手があげたのが、9月3日に京セラドームで行われたヤクルト戦での村上宗隆選手との対戦。外角高め150キロのストレートを捉えられると、打球はバックスクリーンの5階席に直撃する特大のホームランとされました。大勢投手は「見たことのない打球でした。村上選手との対戦は特別な気持ち。同級生ですし、対戦するときは“三振”か“ホームラン”かぐらいの気持ちで燃えていました。その結果通りホームランなので、やられたなという感じです」とこの対戦を振り返りました。

(11月30日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)