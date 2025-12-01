SHINee（シャイニー）のKEY（キー）が、コンビニチェーン「セブンイレブン」で買い物する様子を自身のInstagramで公開した。

【写真】コンビニで買い物するSHINeeキー／『2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO』衣装オフショット

■SHINeeキーがセブンイレブンでお買い物

キーは、11月29・30日に東京・国立代々木競技場第一体育館にてソロ公演『2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO』を開催。その滞在中にコンビニで買い物をしたと思われる。

キーは、サングラスやマスクなどで顔を隠すことなく、黒のニット帽にブラウンのショートダウンを纏い、LOUIS VUITTON（ルイ・ヴィトン）の大きなトラベルバッグを肩に掛けて来店。ドリンクがたくさん入ったオレンジのかごをカートに乗せて、お菓子コーナーを真剣に物色し（1枚目）、購入を決めた商品を手に取り顔の前に持ってきてカメラにポーズをとっている（2枚目）。

SNSでは「キーくんが日本にいると一番実感する写真がコンビニ。今回もありがとう！」「カート押すきーくんかわいい」「セブンでそのカート使ってる人初めて見たwww」「コンビニにこんなカートあるの知らなかったんだけど（笑）」など、様々な反響が寄せられている。

なお、キー初の日本ホールツアー『KEYLAND JAPAN HALL TOUR 2026（仮）』開催が決定。3月13日埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールを皮切りに、全国9ヵ所（全10公演）にて開催する予定だ。

■写真：『2025 KEYLAND : Uncanny Valley in TOKYO』衣装オフショット