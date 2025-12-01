松井秀喜、イチロー、王貞治、長嶋茂雄…ファンの心に残る“No.1プロ野球選手”が決定！

本日12月1日（月）、『ファン5万人がガチで投票！プロ野球総選挙』が放送される。

全国のプロ野球ファン5万人にアンケートを実施し、現役を引退した歴代レジェンドの中から、心に残るNo.1スター選手を選ぶ『プロ野球総選挙』。

日本中のプロ野球ファンの心に残っているNo.1選手とは誰なのか――そのNo.1が決定する。

◆栄えあるNo.1は誰なのか？

日本中を沸かせてきた歴代のレジェンドプロ野球選手たち――その中で、もっとも心に残る選手を決定する『プロ野球総選挙』を開催。野球ファン5万人にアンケートを実施し、そのベスト20を発表する。

投手、野手問わず、さまざまなレジェンド選手たちがランクイン。昭和を代表する懐かしの名選手から、メジャーリーグや日本でも活躍したスター選手まで、誰もが知るプロ野球選手たちが続々ランキングに登場する。

VTRでは懐かしの貴重映像もたっぷり。スタジオに集まった野球好き芸能人の伊集院光、ビビる大木、磯山さやか、そして元選手の五十嵐亮太、古田敦也らから、その選手たちの“すごさ”や“素晴らしさ”なども大いに語られる。

◆SPゲストがスタジオに登場！

スタジオには芸能界きってのプロ野球好きたちが集結。

MCの爆笑問題、ウエンツ瑛士をはじめ、伊集院光、磯山さやか、那須雄登（ACEes）、ビビる大木、八木亜希子、そして元選手の五十嵐亮太、古田敦也も名を連ねる。

さらに、スペシャルゲストとして、ランクインした人物がスタジオに登場。現役時代の話や、記憶に残るプレー、そしてあのスター選手たちとの出来事なども語られる。この番組でしか聞けない貴重なトークに注目だ。

【出演者の1位予想】

太田光（爆笑問題）：王貞治

田中裕二（爆笑問題）：江川卓

ウエンツ瑛士：松坂大輔

五十嵐亮太：イチロー

伊集院光：落合博満

磯山さやか：古田敦也

那須雄登（ACEes）：長嶋茂雄

ビビる大木：松井秀喜

古田敦也：野茂英雄

八木亜希子：イチロー

尾上松也：原辰徳