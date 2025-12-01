¡È½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¿È¡ÉCUTIE STREETÁýÅÄºÌÇµ¡¢GP¤é¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¥¨¡¼¥ë ¼«¿È¤ÎJK»þÂå¤â²ó¸Ü
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û11·î30Æü¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤Î°Ï¤ß¼èºà¤¬ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤È¡¢¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2020¡×¤Ç¡ÖSNOW¾Þ¡×¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿CUTIE STREET¤ÎÁýÅÄºÌÇµ¤È¥²¥¹¥ÈMC¤òÃ´Åö¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¤Î°æ¾åÍµ²ð¤¬ÅÐ¾ì¡£ÁýÅÄ¤È°æ¾å¤¬¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛJK¥ß¥¹¥³¥ó½Ð¿È¡¦¥«¥ï¥é¥Ü¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿Åö»þ¤Î»Ñ
Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤ÇÊ¡°æ¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡¦¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î2Ç¯À¸¡¦¤¢¤¤¤µ¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤Ç¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡¦¤Û¤Î¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡¦¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿¿´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤â¤³¤ì¤¬Ì´¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
3´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¹â°ì¥ß¥¹¥³¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤È¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡¢¡ØSNOW¾Þ¡Ù¤â¤È¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Æ´¤ì¤Î¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¡Ê¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡¿ABEMA¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Â¿ÅÄÍü²»¤µ¤ó¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤Ê¡ÊÆâÅÄ·ëºÚ¡Ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÆß·¤ê¤¢¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï2¤ÄÌ´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤ÏóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤È¡¢ÁýÅÄºÌÇµ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Ç¡Ä´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ëÁýÅÄ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤â¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢ÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊÙ¶¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö°Î¤¤¤Ê¡Á¡ª¤¤¤ä¡¢ÀäÂÐÅìÂç¤ÎÊý´èÄ¥¤ì¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¶áÆ»¤«¤â¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿°æ¾å¤Ï¡Öº£²ó¤Ç¸À¤¦¤È¹â1¡¢Ãæ1¤ä¤í¡£Ëö¶²¤í¤·¤¤¤è¤Í¡Ä¡×¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2¿Í¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢¹â¹»À¸³è¤À¤±¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤é¡£»Å»ö¤âÂç»ö¤ä¤±¤É¡¢¹â¹»À¸³è¼«ÂÎ¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«Í§Ã£¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤ÎÀ¸³è¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿À¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸³è¤Ï¤½¤Î»þ¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢SNS¤Ç¤Î¿´Ìµ¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´ÉôÌµ»ë¤»¤¨¡ª¤½¤ì¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
11·î29Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤ÇÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÆêºêÍªÎ¼¡Ê¤Ê¤é¤¶¤¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¯¤ó¤¬¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ç°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤¯¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤JC¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½©ÅÄè½°É¤ä¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦¾®Ô¢Éñ±©¤é¤òÇÚ½Ð¡£2024Ç¯¤Ï¤æ¤Ê¡ÊÆâÅÄ·ëºÚ¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖTGCteen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Ï¤ë¤¢¡ÊÉðÅÄÀ²°Â¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¡ÊABEMA¡¿2025¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂ¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤äÊÆß·¤ê¤¢¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁýÅÄ¡¢ÇßÅÄ¤ß¤æ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×1Ç¯À¸¤¬GP³ÍÆÀ
Æ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤ÇÊ¡°æ¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡¦¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î2Ç¯À¸¡¦¤¢¤¤¤µ¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¤Ç¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡¦¤Û¤Î¤µ¤ó¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢Ä»¼è¸©½Ð¿È¤Î1Ç¯À¸¡¦¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤¬½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥°¥é¥ó¥×¥êÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¼õ¾Þ¤·¤¿¿´¶¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤·¡¢´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¡¢¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£¤â¤³¤ì¤¬Ì´¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
3´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¹â°ì¥ß¥¹¥³¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤È¡Ø½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡¢¡ØSNOW¾Þ¡Ù¤â¤È¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦ÁÇÅ¨¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¢¡ÁýÅÄºÌÇµ¡¢¡ÈÆ´¤ì¤Î¿Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¾Ð´é¡Ö´ò¤·¤¤¡×
Æ´¤ì¤Î¿Í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤¤¤µ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Øº£Æü¹¥¤¡Ù¡Ê¡Øº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡¿ABEMA¡Ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿Â¿ÅÄÍü²»¤µ¤ó¡¢ÊÆß·¤ê¤¢¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÆ´¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤æ¤Ê¡ÊÆâÅÄ·ëºÚ¡Ë¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤³¤ì¤«¤é¥ß¥¹¥³¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤ó¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÊÆß·¤ê¤¢¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤ò¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï2¤ÄÌ´¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤ÏóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤µ¤ó¤È¡¢ÁýÅÄºÌÇµ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Ç¡Ä´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ëÁýÅÄ¤È¤ÎÂÐÌÌ¤Ë´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£ÁýÅÄ¤â¡Ö´ò¤·¤¤¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢ÅìÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊÙ¶¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö°Î¤¤¤Ê¡Á¡ª¤¤¤ä¡¢ÀäÂÐÅìÂç¤ÎÊý´èÄ¥¤ì¡ª¡Ê¾Ð¡Ë¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¶áÆ»¤«¤â¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¥Î¥ó¥¹¥¿°æ¾å¡õÁýÅÄºÌÇµ¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡õ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢º£¸å·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¾å¤Ç¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿°æ¾å¤Ï¡Öº£²ó¤Ç¸À¤¦¤È¹â1¡¢Ãæ1¤ä¤í¡£Ëö¶²¤í¤·¤¤¤è¤Í¡Ä¡×¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿2¿Í¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤³¤³¤«¤é»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¤±¤É¡¢¹â¹»À¸³è¤À¤±¤Ï¹â¹»À¸¤Î»þ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ø¤ó¤«¤é¡£»Å»ö¤âÂç»ö¤ä¤±¤É¡¢¹â¹»À¸³è¼«ÂÎ¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤½¤Î»×¤¤½Ð¤È¤«Í§Ã£¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤ÎÀ¸³è¡¢¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿À¸³è¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
ÁýÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤â¹â¹»2Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¥ß¥¹¥³¥ó¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»À¸³è¤Ï¤½¤Î»þ¤·¤«²á¤´¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤¢¤È¡¢SNS¤Ç¤Î¿´Ìµ¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´ÉôÌµ»ë¤»¤¨¡ª¤½¤ì¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¡×GP¤â·èÄê
11·î29Æü¤Ë¤Ï¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤ÇÊ¼¸Ë¸©½Ð¿È¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡¦ÆêºêÍªÎ¼¡Ê¤Ê¤é¤¶¤¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤¯¤ó¤¬¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥óÃæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¥ß¥¹¥¿¡¼¥³¥ó2025¡×¤Ç°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤ÎÃæ³Ø2Ç¯À¸¡¦±à»³ÌïÆäÅÔ¡Ê¤½¤Î¤ä¤Þ¡¦¤ß¤Ê¤È¡Ë¤¯¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤È¤Ï
¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤JC¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½©ÅÄè½°É¤ä¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦¾®Ô¢Éñ±©¤é¤òÇÚ½Ð¡£2024Ç¯¤Ï¤æ¤Ê¡ÊÆâÅÄ·ëºÚ¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖTGCteen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤È¤Ï
¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤ë¡¢Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£2024Ç¯¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¤Ï¤ë¤¢¡ÊÉðÅÄÀ²°Â¡Ë¤Ï¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÊÔ¡×¡ÊABEMA¡¿2025¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂ¼Ã«¤Ï¤ë¤Ê¤äÊÆß·¤ê¤¢¡¢KAWAII LAB.½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦CUTIE STREET¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÁýÅÄ¡¢ÇßÅÄ¤ß¤æ¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û