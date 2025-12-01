来年はお金が貯まる一年にしたい！　年内に確認・勉強すべきお金の話

今回のお話「来年はお金が貯まる一年にしたい！ 年内に確認・勉強すべきこと」

年初めに「今年こそ貯蓄を増やすぞ！」「節約する！」と毎年のように宣言している……そんな人もいるのではないでしょうか。ですが、お金のやりくり上手になるには事前準備が必要。2026年をお金が貯まる一年にできるかどうかは、実は今の時期の行動が重要なのです。ぜひ年内に確認、勉強しておきたいマネーハックを紹介します。

■光熱費、サブスクリプションの見直しから始めよう

マイナビウーマン読者に多い、一人暮らし世帯。忙しさから、電気やガス、水道代を見直すタイミングを逃してしまいがちですが、日々のことだからこそ“チリツモ”で意外と大きな節約になる項目も。サブスクリプションの契約を見直すのにも年末は良いタイミングですよ！

お風呂の設定＆シャワーヘッドを今すぐ見直して！ 一人暮らしでガス代を節約する方法

https://woman.mynavi.jp/article/250908-3_12000673-5/

「なぜか、いつの間にかお金が無い」理由はこれ！ 一人暮らしで陥りやすい、要注意消費

https://woman.mynavi.jp/article/251006-2_12000673-2/

■引越し、スマホの買い換えにはお得なタイミングがある!?

「来年、賃貸物件の更新を控えている」という方は、引っ越すか更新するか早めに決めておきましょう。賃貸物件の契約には避けた方が良い時期も……。引っ越し費用にも安くなる時期があるので事前に計画を立てておきましょう。

また、年々高額になっているスマートフォンの買い換えも、「壊れたら買い替える」というスタンスでは損をしてしまう可能性があります。スマートフォンの価格は安くなるタイミングがあるので、“次の買い替えタイミング”を計画的に意識しておくことでスマートフォンの端末費用を安く抑えられるかもしれません。

そろそろ一人暮らしをしたいけれどお得に引越ししたい。初めての引越しの節約テクニック

https://woman.mynavi.jp/article/250224-2_12000673/

できるだけ安くスマホを買いたい！ 損しない“お得なタイミング”

https://woman.mynavi.jp/article/250922-2_12000673/

■「来年こそ投資！」の準備は年内に始めよう

今や避けては通れない投資のお話。一から始めるとなるとどうしても腰が重い……と感じる人もいるかもしれませんが、やはり投資はできるだけ早く始めるのが吉。投資期間が長くなるほどお金を増やしやすくなるので、まだ何もしていないという人は年内に証券口座の手続きを済ませてしまってはいかがでしょうか？

新NISAで初心者が買うのは投資信託だけでいい？ 個別株は買うべき？

https://woman.mynavi.jp/article/240401-6_1160320/

オルカン、S＆P500はなぜ人気？ 初心者がNISAの成長投資枠を活用するコツを紹介

https://woman.mynavi.jp/article/250602-2_12000673/

■つい外食、宅配を使ってしまう限界OLに知ってほしい節約術

職業柄、忙しい時期があってそこでいつも節約を断念。繁忙期を超えてもそのままの消費スタイルを続けてしまう……そんな経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか。忙しい時期に自炊をするのはなかなか難しいところですが、そんな中でも食費を抑える方法を知っておくことで来年は節約を続けられるかも！

激務で自炊ができず、ついつい宅配サービスを使ってしまう。食費を抑えるには？

https://woman.mynavi.jp/article/250127-2_12000673/

■結局、いつも断念。来年こそ負のスパイラルを抜け出すには？

最後に紹介したいのは、節約がストレスでなかなか続けられない人に向けたマネーハックです。どうして続かないのかを具体化することで来年こそ“貯まる一年”にできるかも!?

節約が続かなくなる人の断念ポイントはココ。貯められる人が実践していることとは？

https://woman.mynavi.jp/article/250519-2_12000673/

新年からお金の管理をがんばりたい！ 続けるコツは？

https://woman.mynavi.jp/article/241230-3_12000673/

■来年が“貯まる一年”になるかは年末の行動で決まる!?

固定費の見直しや、証券口座の開設など、今すぐスタートできることは年内に済ませておくことで、新たな気持ちで2026年を迎えられるはず。まずは家計を見直して来年はお金の貯まる一年にしていきましょう！

（イラスト：itabamoe、編集：マイナビウーマン編集部）