ACEes「TGC」オリジナルビジュアル＆SPムービー解禁 タッグ組んだ特別企画も発表【コメント】
【モデルプレス＝2025/12/01】「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めるジュニアの新グループ・ACEes（エイシーズ）のオリジナルビジュアルとスペシャルムービーが、12月1日に解禁。あわせて、未だベールに包まれていた公式サポーターとしての今後の活動の一部が公開された。
2005年8月の初開催から2025年で20周年を迎えている東京ガールズコレクション（以下、TGC）。ACEesは、9月6日に開催された「マイナビ TGC 2025 A／W」にて、この記念すべきアニバーサリーイヤーを共に創る「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」に就任し、「TGC20周年セレブレーションソング」にTGCのために書き下ろされたACEesの新曲「Biggest Party」が決定したことをサプライズ発表した。そしてこの度、TGCのためだけに撮り下ろされたオリジナルビジュアル・スペシャルムービーと共に、未だベールに包まれていた「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」としての今後の活動の一部が公開された。
各種TGC公式SNSにて公開中の今回のオリジナルビジュアルは、「ファッションにルールは無⽤」。ACEesが放つ魅⼒の上に⼤胆にレイヤードをしながらも、モダンで洗練された唯⼀無⼆のスタイルで、TGCとのコラボレーションならではのACEesのこれまでにない新たな⼀⾯が煌るビジュアルとなっている。そして、メンバー1⼈ひとりの表紙級のビジュアルで魅了するソロカットにデザインされた、未だ知られざるメンバーの魅⼒が詰まったプロフィールも公開されている。
さらに、TGCのプラットフォームを活⽤し、地域の魅⼒や産業を全国へ向けて発信するだけでなく、“東京の最先端”を体験・経験できる機会を提供することこそTGCならではの地⽅創⽣という理念のもと、TGCが2015年より継続して取り組んでいる「TGC地⽅創⽣プロジェクト」とACEesがタッグを組み、全国にBiggest Party旋⾵を巻き起こす様々な特別企画の実施も決定。まずは、既に開催が発表されている「ヒロマツホールディングス presents TGC 広島 2025」（2025年12⽉6⽇開催予定）、「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（2026年1⽉10⽇開催予定）、「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026」（2026年2⽉15⽇開催予定）の3開催にて、ACEesとタッグを組み、TGC、そして地⽅都市の魅⼒を発信。広島県内では、12⽉1⽇よりビジョンにて、今回のスペシャルムービーが放映される。（modelpress編集部）
僕たちACEesのメンバーと東京ガールズコレクションは、ほぼ同じ年齢です。僕たちの年齢分、これまで歴史を積み上げてこられた東京ガールズコレクションの素晴らしさを改めて実感していますし、⼼から尊敬しています。そしてこの度、そんな東京ガールズコレクションの「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」を務めさせていただくことを⼤変光栄に感じています。ACEesは今年⽣まれたばかりの新グループですが、TGC20周年を盛⼤にお祝いできるよう、グループ全員で盛り上げていきますので、よろしくお願いします！
【浮所⾶貴コメント】
「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」、そして「TGC20周年セレブレーションソング」を担当させていただくことができ、光栄です。⽇本⼀のファッションの祭典を、ACEes5⼈が全⼒で盛り上げ、皆さんに楽しんでもらえるよう⾊々な仕掛けがあります！TGCさんだけのオリジナルフォトやムービーもビジュに磨きがかかっていて、僕らもやる気に満ち溢れています。忘れられない瞬間を共に創りましょう！
【那須雄登コメント】
この度、僕たちACEesがファッションを通じて多くの⼈と繋がり、新しいカルチャーを発信できる機会をいただいたことに⼤変感謝しております。「TGC20周年セレブレーション公式サポーター」として、地⽅都市の様々な魅⼒をステージを通して皆さんに発信できるよう努めます。TGC20周年、そして全国津々浦々を巨⼤なパーティーで包み込み、全⼒で盛り上げます。これからよろしくお願いいたします！
【作間⿓⽃コメント】
TGC20周年をACEesが公式サポーターとして盛り上げられること、とても嬉しく思います。解禁されたビジュアルの撮影時、メンバーそれぞれがカッコよく撮られていて、なぜか涙腺が緩むという⼈⽣初の体験をいたしました。TGCさんとのコラボレーションならではの僕たちを、沢⼭の⽅に⾒ていただきたいです。これからのACEesを是⾮お楽しみに！
【深⽥⻯⽣コメント】
この度はTGCさんの記念すべき20周年の公式サポーターに就任させていただき、すごく光栄です！「TGC20周年セレブレーションソング」をアメリカで制作、そして振付けも⾏ってまいりました！全国を巻き込んでTGC20周年を皆さんにとってのBiggest Partyにできるよう精⼀杯頑張ります！よろしくお願いします！！！！！
【佐藤⿓我コメント】
普段からファッションが好きで、⾃分なりのスタイルをいつも楽しんでいるので、今回TGCさんの公式サポーターを務めさせていただけてとても光栄で、誇りに思います！サポーターという⽴場に恥じぬよう、これを機にもっとファッションを極めていきたいです！TGCさんと僕たちと⼀緒に盛り上げましょうー！！！
1.JR広島駅北⼝1階柵外コンコース
2.JR広島駅柵内中央改札横
3.NAVIAビジョン
4.EDION VISION 広島
5.基町クレドビジョン
6.広島銀⾏ 本社ビル
7.広島銀⾏ ⼋丁堀⽀店
8.広島銀⾏ 本川⽀店
【Not Sponsored 記事】
