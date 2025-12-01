¸µAKB48²ÏÀ¾ÃÒÈþ¡¢¿åÃå»Ñ¤Ç°µ´¬ÈþµÓÈäÏª¡Ö½êºî¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¸µAKB48¤Î²ÏÀ¾ÃÒÈþ¤¬11·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û28¥¥í¸º¤Î¸µAKB¡Ö½êºî¤¬Èþ¤·¤¤¡×ÏÃÂê¤Î¿åÃå»Ñ
²ÏÀ¾¤Ï¡Ö¡ô¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥¹¥é¥ê¤ÈÈþ¤·¤¤µÓ¤òÎ©¤Æ¤ÆºÂ¤Ã¤¿¥Ý¡¼¥º¤Ç¿å¿§¤Î¥Õ¥ê¥ë¤Î¤Ä¤¤¤¿¿åÃå»Ñ¤òÊ£¿ôÈäÏª¤·¡¢¡ÖWhat¡Çs your favourite picture¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþµÓ¡×¡Ö¿å¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö½êºî¤¬Èþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÀÄ¤¤¶õ¤Ë±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
