¾±»ÊÃÒ½Õ¡¢¥Ø¥¢¥»¥Ã¥È¤·¤¿Ì¼2¿Í¤Î»Ñ¸ø³«¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¥µ¥é¥µ¥é¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/01¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬11·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û49ºÐ·Ý¿Í¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×Ì¼2¿Í¤Î»Ñ¸ø³«
¾±»Ê¤Ï29Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·ÎÁÍý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¡×¤Ë¡ÖÄ¹½÷¡¢¼¡½÷¤Ï¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¥é¥¤¥Ö¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Á¤ã¤Ã¤«¤ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤Ë¤â¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÈ±·¿¤â²Ä°¦¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ´î¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼Ã£¤Î¸å¤í»Ñ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¿ÈÄ¹º¹¤¬²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÈ±¥µ¥é¥µ¥é¤ÇÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÖÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥Ý¡¼¥º¤¬¤¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾±»Ê¤Ï¡¢2009Ç¯¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¤È·ëº§¡£2012Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2015Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢2020Ç¯¤Ë¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
