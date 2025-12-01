大谷翔平選手の登場曲に選ばれた新進気鋭のアーティスト・はてな、新曲「参？」デジタルリリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

メジャーデビュー曲「夢？」（読み：ゆめじゃない）が大谷翔平選手（ロサンゼルス・エンゼルス時代）の登場曲に選ばれ話題となった新進気鋭のアーティスト“はてな”が、新曲「参？」（読み：さんじょう）を12月2日にデジタルリリースすることが決定した。

■頑張る人たちへの、はてなからのアンセム

“はてな”は、既存の価値観や常識に疑問符を投げかけるようにして生まれた、現代に現れた“メッセンジャー”。SNS世代の心を射抜く歌詞、ジャンルレスで中毒性のあるサウンドなど、1曲1曲がひとつの“問い”であり、すべての楽曲が揃ったとき、それが“時代への声明文”として浮かび上がる、新進気鋭のアーティストだ。

12月2日にデジタルリリースする新曲「参？」は、“参加自由で自己責任”というメッセージが聴く人の心に寄り添い突き刺さる、不安定な時代に“自分を信じて”自分らしく生き抜くための道標となる、頑張る人たちへのはてなからのアンセムに仕上がっている。

SNS世代の心を射抜く、時代のアンセムとなるあらたなメッセンジャー“はてな”のニューデジタルシングル「参？」を、ぜひ右脳左脳で感じよう。

■リリース情報

2025.12.02 ON SALE

DIGITAL SINGLE「参？」

■関連リンク

はてな OFFICIAL SITE

https://www.hatena-web.com/