長岡市寺泊の魚の市場通りから歩いて2分のところにある『VILLA VOIX(ヴィラ ヴォワ)』。特別なステイ体験ができる貸別荘。ラグジュアリーな部屋にプライベートサウナも完備、寺泊で採れた食材を持ち込んで料理もでき極上ステイ体験ができます。

一棟貸し切りにもできる無人のヴィラなため、人とかかわることなく休日を楽しめると人気です。



まずは、南の島の雰囲気のエントランスでタブレットを操作してチェックイン。早速中へ入ってみると、3つのコンセプトルームがあります。



1つ目のコンセプトルーム「伽藍 -GARAN-」へ。

和のぬくもりを感じる落ち着いた雰囲気の空間です。1階に寝室があり、2階には天井が高く開放的なオープンテラス付きのリビング。天気がいい夜の日は、オープンテラスから星が見ながらゆっくりくつろげますよ。ちなみに、部屋ではカーブドッチのワインも買うことができるそうです。





２つ目のコンセプトルーム「滄海 -SOKAI-」はスタイリッシュなデザイン。

1階がキッチンとカウンターテーブルのお部屋で、シェフになりきって調理したものをお酒と一緒にふるまうこともできます。食材は、近くの寺泊魚の市場通りなどで購入した食材を持ち込み、キッチンで調理OKです。



さらに、プロジェクターも設置されており、大きな壁で動画を楽しむこともできます。





3つ目のコンセプトルームは『VILLA VOIX』で一番スイート＆ラグジュアリーなお部屋「碧天 -HEKITEN-」。

1階にベッドルームが3部屋あり、最大12人が宿泊できるプレミアムスイートルーム。

2階には開放感抜群のメインルーム。キッチンも完備され、寝転べるほど大きなソファでゆったり過ごすことができます。



そして驚いたのがリビング直結のインナーテラスにある「プライベートサウナ」＆「ジャグジー」。

フィンランド式の本格サウナを堪能でき、白樺のアロマを使ったセルフロウリュを心ゆくまで堪能できます。サウナで整え、ジャグジーの水風呂の後はテラスで外気浴。好きなときに好きなだけ楽しめるプライベート空間です。





そして、ミシュラン星付きのシェフが目の前で料理を作ってくれる「出張シェフサービス」のオプションも。色とりどりの料理で使われているのは、ほとんどが寺泊で獲れたばかりの新鮮な食材。



コース料理のなかで、とくに心を奪われたのが「佐渡の本ズワイ蟹の蟹味噌和え」。そして、このコースのメイン料理は、新潟市西蒲区鷲ノ木でとれた新米コシヒカリを田上の湧き水で炊いたごはん。そこに寺泊港でとれたイクラを合わせた「いくらご飯」。お米は一粒一粒が立っていて甘く、イクラの濃厚でプチプチ食感と最高の組み合わせです。



他にも、食事のケータリングサービスや夏にはカヤック・SUP体験など、いろいろなオプションもあるそうです。



●VILLA VOIX(ヴィラ ヴォワ)

新潟県長岡市寺泊上田町9773-21

TEL｜050-1809-1630

１泊27,500円～ ※公式サイトから予約可能