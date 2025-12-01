経済学者で慶大大学院教授の岸博幸氏（63）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。歌手の浜崎あゆみ（47）が29日開催予定だった上海公演中止後の行動を明かしたことに言及した。

浜崎は28日、インスタグラムのストーリーズに「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」と発表していた。

29日は、浜崎のロゴマークのデザインの指輪をした手の写真を投稿し「I HOPE TAS ARE DOING OK MISS YOU ALL」（TA＝ファンの総称＝が元気でいることを願っています。会えなくて寂しいです）とつづった。さらに香港最大級の日本情報オンラインメディア「LikeJapan」の報道を引用。「この記事にあるように、私達は昨日の中止要請の後、無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました」と報告。「会えるはずだった一万四千人のTAの皆さんに向けて、演者・スタッフ全員で全身全霊で本番と寸分変わらぬ想いをもちステージをまっとうさせて頂きました」とした。

岸氏は「浜崎あゆみさんの上海公演中止に 『不可抗力で』、日中緊張影響か」と題された記事を引用し、「あゆの中国公演まで中止か。あゆの中国での人気は絶大なので、こうしたイベント中止が中国人民の政府に対する怒りにつながってほしいなあ。。。」とつづった。