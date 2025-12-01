¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡ÖONE PIECE CARD GAME¡×¥ï¥ó¥Ô¥«¡¼¥É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇºÆ¸½!
¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¡ÖONE PIECE CARD GAME ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò11·îÂè5½µ¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Á´3¼ï¤Ç²Á³Ê¤Ï1,000±ß¡£
11·îÂè5½µÈ¯Çä¡ÖONE PIECE CARD GAME ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×(Á´3¼ï¡¦1,000±ß)
¡ÖONE PIECE CARD GAME ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥«¡¼¥É¥²¡¼¥à¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥«¡¼¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¡¼¥àÉÕ¤¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Þ¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥¯¥ê¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÁ´3¼ï¡£
